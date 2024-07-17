¿·¥É¥é¥Þ¡Ö¥ä¥ó¥°¡¦¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡×¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥¹½Ð±é·èÄê ¨¡ ¼ã¤¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¤¬Æñ»ö·ï¤ËÄ©¤à¡¢¥¬¥¤¡¦¥ê¥Ã¥Áー´ÆÆÄ¡õÀ½ºîÁí»Ø´ø
±Ç²è¡Ø¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥à¥º¡Ù¥·¥êー¥º¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¬¥¤¡¦¥ê¥Ã¥Áー¤¬´ÆÆÄ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤òÌ³¤á¤ë¿·¥É¥é¡Ö¥ä¥ó¥°¡¦¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡Ê¸¶Âê¡§Young Sherlock¡Ë¡×¤Ë¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥¹¥Þ¥ó¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥³¥ê¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡¡ÊÆ¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶ºî¤Ï¡¢ºî²È¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥ìー¥ó¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¥·¥êー¥º¡£Á´8ÏÃ¤Î¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥å¥¢¤ÇÌ¤½Ï¤Ê19ºÐ¤Î¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥à¥º¤¬¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©ー¥ÉÂç³Ø¤òÉñÂæ¤È¤¹¤ë»¦¿Í»ö·ï¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹Êª¸ì¤È¤Ê¤ë¡£
¥Õ¥¡ー¥¹¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥µー¡¦¥Ö¥±¥Ñ¥í¥¹¡¦¥Û¥Ã¥¸¡ÊSir Bucephalus Hodge¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£¤³¤ì°Ê³°¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¾ðÊó¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¾Î¹æ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï±ÉÍÀ¤¢¤ë¿ÍÊª¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¼ã¤¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥á¥ó¥¿ー¤Î¤è¤¦¤ÊÎ©¾ì¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤ëÎ©¾ì¤Ê¤Î¤«¡¢Êª¸ì¤Ç¤ÎÎ©¤Á²ó¤ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¼ç¿Í¸ø¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤ÈÆæ¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¡Ù¡Ê2009¡Ë¥È¥à¡¦¥ê¥É¥ëÌò¤ä¡Ø¥¢¥Õ¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤Ê¤É¤Î¥Òー¥íー¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥º¡¦¥Æ¥£¥Õ¥£¥ó¡£¤Û¤«¡¢¡Ö»°ÂÎ¡×¡Ê2024-¡Ë¤Î¥¸ー¥ó¡¦¥Ä¥§¥ó¤¬¥°¥ë¥ó¡¦¥·¥ç¥¦¥¢¥ó¡ÊGulun Shou¡Çan¡Ë²¦½÷Ìò¡¢¡ØÎø¤Ë¤ª¤Á¤¿¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡Ù¡Ê1998¡Ë¤Î¥¸¥ç¥»¥Õ¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥º¤È¡ÖHALO¡×¡Ê2022-¡Ë¤Î¥Ê¥¿ー¥·¥ã¡¦¥Þ¥±¥ë¥Ûー¥ó¤¬¥·¥ãー¥í¥Ã¥¯¤ÎÉã¿Æ¡¢Êì¿Æ¤ò±é¤¸¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥º¤Ï¼ç±é¥Æ¥£¥Õ¥£¥ó¤Î¼Â¤Î½ÇÉã¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡£
¥·¥çー¥é¥ó¥Êー¡¦µÓËÜ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤Ï¡Ö¥Ç¥£ー¥×¡¦¥¹¥Æー¥È¡×¡Ê2018-2019¡Ë¤Î¥Þ¥·¥åー¡¦¥Ñー¥¯¥Ò¥ë¤¬Ì³¤á¡¢¥ê¥Ã¥Áー¤Ï´ÆÆÄ¡¦À½ºîÁí»Ø´ø¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¤Û¤«À½ºîÁí»Ø´ø¤Ë¤Ï¡¢ËÜ´ë²è¤ÎÎ©°Æ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥µ¥¤¥â¥ó¡¦¥±¥ë¥È¥ó¤È¡¢Æ±¤¸¤¯Î©°Æ¼Ô¤Ë¤·¤Æ¡Ø¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥á¥ó¡Ù¡Ê2019¡Ë¤ä¡Ø¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥©ー¥Á¥å¥ó¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¢¥¤¥ô¥¡¥ó¡¦¥¢¥È¥¥ó¥½¥ó¡¢¡Ø±§ÃèÀïÁè¡Ù¡Ê2005¡Ë¤ä¡Ø¥¢¥Ð¥¿ー¡Ù¡Ê2009¡Ë¤Î¥³¥ê¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
Source:The post first appeared on .