【「動く図鑑MOVE」×GiGOキャンペーン】開催期間:10月16日まで

GENDA GiGO Entertainmentは講談社の「動く図鑑MOVE」とのコラボキャンペーンを7月16日から開始した。開催期間は10月16日まで。

今回のキャンペーンでは、丸善ラゾーナ川崎店(神奈川県)やジュンク堂書店近鉄あべのハルカス店(大阪府)など10店舗で1,760円以上の「MOVE」シリーズ1冊を購入することで、「MOVE」特別仕様のクレーンゲームで1回遊べる。クレーンゲームは「最もやさしい設定」としている。景品はバスボールで、中にはフィギュアが封入されている。

バスボール

この他GiGOアリオ葛西(東京都)、GiGOスマーク伊勢崎(群馬県)、GiGOアルプラザ金沢(石川県)など全国のGiGOに来店した人に先着で「MOVE特製キラキラバトルシール」を進呈する。7月31日までは「ティラノサウルスvs.トリケラトプス」、8月1日~15日は「ミズダコvs.アブラツノザメ」、8月16日~31日は「カブトムシvs.ノコギリクワガタ」のシールとなっている。

またシールは8月16日~31日の期間、GiGOアプリ会員限定で「オリノコワニvs.アナコンダ」のシールも進呈する。

キラキラバトルシールイメージ

