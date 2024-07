yama×イラストレーター凪×日本の伝統工芸がコラボした“金屏風”が作品展『X Beyond O2O2V』にて展示＆販売

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■作品展『X Beyond -5055年の世界-』参加アーティストたちの特別アートボードも販売スタート!

CHET Groupとクリエイタープラットフォーム“MECRE”の共同プロジェクト『X Beyond -5055年の世界-』にて、カルチャー・コレクティブ・アーティスト&ブランドCreativity Hacks Every ThingのPOP-UP SHOPにおいて、アーティスト・クリエイターのコラボアート作品展『X Beyond O2O2V』が、7月17日より京都 蔦屋書店にて開催される。

その作品展スペシャルコンテンツとして、アーティスト・yamaとイラストレーター・凪のあらたなアートと、日本の伝統工芸がコラボレーションした『金屏風』の展示と販売が行われる。

さらに、作品展『X Beyond -5055年の世界-』の参加アーティストたちの特別アートボードも、京都 蔦屋書店とオフィシャルEC限定販売が開始した(展示は京都 蔦屋書店のみ)。

展示は7月17日から8月中旬まで行われる。



【展示作品アーティストについて】

■yama

SNSをを中心にネット上で注目を集めるシンガー。2018年よりYouTubeをベースにカバー曲を公開するなどの活動をスタート。2020年4月にリリースした自身初のオリジナル楽曲『春を告げる』が、MV再生回数1億回、ストリーミングの累計再生回数3億回を突破するなど、絶えず注目を集め、現在の音楽シーンを象徴するアーティストのひとりとなっている。

■tamimoon

ファッションを軸に女性のイラストを描くアーティスト。素顔やプライベートは明かさず謎めいた存在であるが、活動から2年でSNSのフォロワー数が40万人を突破。2022年には初画集『IDENTITY』が発売され、同時に初個展も開催した。

■凪(yama×凪)

かわいい屋さん。イラストレーター。秋田県生まれ、東北大学経済学部経営学科卒業。会社員として働きながらイラストを制作し、2020年9月からフリーランスのイラストレーターとして独立。装画、CDジャケット、MVアートワーク、広告、コラボレーショングッズなど、幅広くイラストレーションを提供。

■雪下まゆ(yama×雪下まゆ)

1995年12月6日生まれ。多摩美術大学デザイン卒。写実的でありながら、デフォルメとラフなタッチを残した個性的な画風で人気を集める作家。装画・音楽業界などからの注目も高く、タイアップ作品も多くてがける。これまでに、2022年本屋大賞受賞作品『同志少女よ、敵を撃て』、本屋大賞候補作品『6人の嘘つきな大学生』、東京モード学園 TVCM、SUMMERSONIC2022 オフィシャルグッズ、TOKYO CREATIVE SALON(東急電鉄)、といった広告・装丁などその活動は多岐に渡る。また、202年に立ち上げたファッションブランド「Esth.」のデザイナーを務める。

■世津田スン

イラスト作家になる以前は17年の球歴を持ち実業団野球チームに所属していた。24歳で野球を引退し、同時に14歳からの趣味であるイラストレーションでイラスト作家として独立した。独学で学んだ心理学などの学術的知識を元に、見る側の心に刺さる作風を意図的に作成し、SNSを中心に活動。イラストのみならず、被写体モデルや講演会など、知識と経験を活かした他分野への活動の幅も広げている。

■NAKAKI PANTZ

イラストレーター。福岡県出身。強く、可愛く、自分らしい女性のイラストレーションが話題を集め、MVデザインを手掛けたMAISONdes「ヨワネハキ feat. 和ぬか , asmi」は3,600万再生を突破。他にも多くのファッションブランド、装画や広告ビジュアルなどのクリエイティブで活躍中。

■MAISONdes

MAISONdes(メゾン・デ)は、「今最もSNSで使われる音楽」を生み出している架空のアパート。楽曲毎に部屋が割り振られ、部屋毎に歌い手と作り手がMAISONdesに“入居”して「六畳半ポップス」というポップミュージックを生み出し、「ヨワネハキ」「トウキョウ・シャンディ・ランデヴ」など、国内ストリーミングサービスで1億回を超える楽曲も複数存在している。

MAISONdesが存在するのは地球かもしれないし、宇宙かもしれない。未来かもしれないし、過去かもしれない。決まっているのは、部屋のサイズが六畳半なことだけ。この場所、今の時代でしか生まれない歌い手と作り手のコラボレーションによって、それぞれの部屋の歌を発表している。それぞれの部屋に、それぞれの物語と歌があり、きっと、あなたが「自分の物語」だと感じる部屋が、ひとつはある。このアパートは、「あなたの歌」が見つかる場所。

