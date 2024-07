2024年にGoogleが発売すると目されている次期スマートフォンの「Pixel 9」シリーズ全4モデルの写真が、台湾の規制当局に提出された書類から明らかになりました。All four of Google’s Pixel 9 phones get lined up and shot (by regulators) | Ars TechnicaGoogleは2024年8月14日の2時からPixelシリーズの新製品を発表するイベント「Made by Google」を開催予定です。同イベントではGoogle純正スマートフォンのPixel 9シリーズや、Pixel Watch 3などが発表されると目されています。

Googleが2024年8月14日2時からPixelの新製品を発表する「Made by Google」を開催、Pixel 9シリーズやPixel Watch 3を発表か - GIGAZINEPixel 9についてはさまざまなリーク情報が飛び交っており、ミドルレンジモデルの「Pixel 9」、ハイエンドモデルの「Pixel 9 Pro」、Pixel 9 Proよりもディスプレイが大きな「Pixel 9 Pro XL」という3モデルのラインナップになるのではないかとウワサされています。さらに、Googleの折りたたみスマートフォンであるPixel Foldの新モデルが、「Pixel 9 Pro Fold」という名称で登場するともリークされています。Googleの第2世代折りたたみスマホ「Google Pixel Fold 2」の開発段階の画像がリークされる、画面はスリム化されカメラバーも大幅変更か - GIGAZINEこの他、Pixel 9では超音波指紋センサーが搭載されるというウワサや、テキストメッセージやSOS発信を衛星接続で送信できるようになるというウワサもあります。そんなPixel 9シリーズは、販売前に各国の規制当局から認可を受ける必要があります。台湾の通信機器関連の規制当局である国家通信委員会(NCC)にGoogleが提出した申請データでは、Pixel 9シリーズの全4モデルのサイズ・重量・バッテリー寿命・充電速度などを測定したデータや、端末内部を確認するために分解して撮影した写真が公開されています。申請書類に添付されている写真では、Googleのロゴであることがわからないようにロゴに手が加えられています。以下の写真はPixel 9 Pro XLと推定されています。Pixel 9 Proの背面パーツを取り外した状態と目される写真。Pixel 9 Foldを分解したと考えられる写真。メインカメラはトリプルカメラでL字にカメラが配置されていることが伺えます。NCCに提出された書類によると、Pixel 9とPixel 9 Proのバッテリー容量は4558mAhで、Pixel 9 Pro XLのバッテリー容量は4942mAhです。Pixel 9はPixel 8からバッテリー容量がわずかに増加していますが、Pixel 9 ProとPixel 9 Pro XLではほとんど変化がありません。一方で、Pixel 9 ProとPixel 9 Pro XLはバッテリーの最大約33Wでの急速充電に対応しており、Pixel 8シリーズの約27Wからわずかなアップグレードが見られます。Pixel 9 Foldについて、Ars Technicaは「自撮りカメラは端末の角にあり、ベゼルは細くなり、折り目も小さくなったように見えます。注目すべきことは、Pixel 9 Foldは完全に平らに置くことができるということです。以前のモデルではこれは不可能でした」と記しています。なお、Pixel 9 Foldのバッテリー容量はNCCへの提出書類上では4560mAhと記されており、前モデルの4727mAhからわずかに減少するようです。ディスプレイが2つ搭載されている折りたたみスマートフォンではバッテリー寿命という問題があるため、バッテリー容量の減少は問題になる可能性があると指摘されています。この他、Pixel 9シリーズではすべてのモデルが次世代無線通信規格のThreadをサポートしていると記載されており、ベースモデルのPixel 9以外のモデルは超広帯域無線通信(UWB)をサポートしていることも明らかになっています。加えて、4つすべてのモデルにGoogle製の真っ白な45W充電器が付属しているようです。なお、Pixel 9 Proでは16GBのメモリ(RAM)が搭載されているとウワサされていますが、RAMなどの内部仕様についてはNCCへの提出書類からは明らかになっていません。