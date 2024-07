大リーグのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手が2024年7月17日(現地時間16日)、オールスターゲームに際して行われるレッドカーペット・ショーに登場した。

SNSでは、真美子夫人との仲睦まじげな様子のほか、大谷選手のスーツにも注目が集まっている。

「可愛くて可愛くて仕方ない感が出てて見てる側もとても可愛くて大満足」

大谷選手は17日、妻・真美子さんと揃ってレッドカーペット・ショーに参加した。大谷選手は白いシャツに茶色いスーツ、真美子さんはパンツタイプの白いロングドレスに身を包み、手を繋いだり腕を組んだりしながら約100メートルのレッドカーペットを歩いた。大谷選手と真美子さんの指には、試合中はつけていない指輪が光っている。

SNSでは、ドレスアップした2人のツーショットに「大谷さんと真美子さん本当に素敵な夫婦だな〜」「大谷くんと真美子さんホントお似合いだわー」など、盛り上がるコメントが相次いだ。

こうした中、大谷選手のスーツに隠された愛犬「デコピン」への愛情に注目が集まっている。大谷選手が着用していたスーツは一見茶色のシンプルなスーツだが、スーツの内側には一面デコピンのプリントが施されていたのだ。

ドジャース公式アカウントも「デコイ(デコピン)はいつも翔平と一緒」

インタビュー中、大谷選手がスーツを開くと、裏地にはびっしりとデコピンの姿が。向かって左側にはさまざまな角度を切り取ったデコピンの顔が等間隔にあしらわれており、向かって右側には大きなデコピンの顔が3つ並んでいる。

大谷選手がブランドアンバサダーをつとめるBOSSのオリジナルスーツだといい、一際大きくプリントされたデコピンの頭には「BOSS」の王冠が載っている。

ドジャース公式Xアカウントも、「Decoy is always with Shohei.(デコイ(デコピン)はいつも翔平と一緒)」として、大谷夫妻のツーショット写真と大谷選手がデコピンのプリントを自慢げにカメラに向けた写真を公開した。

愛犬愛を爆発させた大谷選手の姿に、ほっこりしたとする声が相次いでいる。

「大谷選手のデコピンスーツ、思ったより狂気でワロタw かいぬし、みんなウチの子かわいい! みて! になるのおもろいな笑」

「デコピンスーツかわいすぎんか...早朝からいいもの見たわー」

「デコピンスーツ可愛すぎるし、とっても可愛くて可愛くて仕方ない感が出てて見てる側もとても可愛くて大満足」

なお、大谷選手は同日、オールスターゲームでの初本塁打となる先制のスリーランホームランを放っている。