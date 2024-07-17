ÆüËÜ¤Î°ÜÀÒÆ°¸þ¤¬¡Ö¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡¡²¤½£¤Ç¹â¤Þ¤ëÉ¾²Á¡Ä´Ú¹ñ¶Ã¤¡Ö¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¼éÈ÷¿Ø¤òÃÛ¤¤¤¿¡×
²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¿·Å·ÃÏ¤¬Â³¡¹¤È·èÄê
¡¡²¤½£¤Î¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¿·Å·ÃÏ¤¬Â³¡¹¤È·èÄê¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¿¤¯¤¬¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¿ë¤²¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ø¤ÎÉ¾²Á¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò±®¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¤³¤Î¾õ¶·¤ËµÓ¸÷¤òÅö¤Æ¡Ö¿Ò¾ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢²¤½£³Æ¹ñ¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÉ¾²Á¤¬¹â¤Þ¤ë¤Ê¤«¡¢º£¥ª¥Õ¤Ï²¤½£Æâ¤Ç¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×°ÜÀÒ¤¬1¤Ä¤Î·¹¸þ¤Ë¡£DF°ËÆ£ÍÎµ±¡Ê¥·¥å¥Ä¥Ã¥È¥¬¥ë¥È¢ª¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¡Ë¡¢MF³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¡Ê¥é¥Ä¥£¥ª¢ª¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¡¢DF¿û¸¶Í³Àª¡ÊAZ¢ª¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë¡¢GKÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¢ª¥Ñ¥ë¥Þ¡Ë¤¬¤½¤ÎºÇ¤¿¤ë¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Æü¾Ï³Ø±à¹â¹»¡ÊµÜºê¡Ë¤Î3Ç¯À¸FW¹â²¬Îâñ¥¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥óÆþ¤ê¤¬ÆâÄê¡ÊÍèÇ¯3·îÀµ¼°²ÃÆþ¡Ë¡£FCÅìµþMF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤Î²¤½£°ÜÀÒ¤â·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤¬Â³¡¹¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£²¤½£³Æ¹ñ¥ê¡¼¥°¤ÇÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë¾õ¶·¤Ë´Ú¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦·ÝÇ½ÀìÌç¥µ¥¤¥È¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥¿¥ë¥³¥ê¥¢¡×¤âÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²Æ¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×°ÜÀÒ¤¬Â³¤¯ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¡£¤½¤Î»ö¼Â¤òÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆüËÜ¡¢°ìÅÙ¤Ë3¿Í¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥¬¡¼ÃÂÀ¸¡×¡ÖÆüËÜÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°ÜÀÒ¤¬¿Ò¾ï¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ËµÓ¸÷¡£DFÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡Ë¡¢DFÈÄÁÒÞæ¡Ê¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¿û¸¶¤ä°ËÆ£¡¢ÎëÌÚ¤¬Â·¤¦¿ØÍÆ¤ò¡ÖÆüËÜ¤Ï¥¢¥¸¥¢ºÇ¶¯¤Î¼éÈ÷¿Ø¤òÃÛ¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢½¼¼Â¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ËÁ¢Ë¾¤Î´ãº¹¤·¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë