¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡× S¡¦¥é¥ó¥¹°ËÅì½ãÌé¡¢ºÇ¿·¥Ø¥¢¥«¥é¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥óÃíÌÜ¡ª¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×
¡¡¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥É¥¥¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï£··î17Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£MF°ËÅì½ãÌé¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯10·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¶âÈ±¤ò¹õÈ±¤Ë¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ËÅì¡£2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à31ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏºÆ¤Ó¡¢¶âÈ±¤ËÌá¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¶âÈ±¤¬Éü³è¡ª °ËÅì½ãÌé¤ÎºÇ¿·¥Ø¥¢¥«¥é¡¼
¡¡¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¶âÈ±¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ë¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¶âÈ±¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½ãÌé¤¯¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¶âÈ±¤Ê¤ó¤è¡×¡Ö°ðºÊ»ÅÍÍ¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Çº£²Æ¤ÎÍèÆü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëS¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢24Æü¤Ë¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¢27Æü¤ËÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢31Æü¤ËFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¢£¸·î£³Æü¤Ë¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÈÂÐÀï¡£°ËÅì¤Î¶âÈ±»Ñ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡2023Ç¯10·î¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤À¤Ã¤¿¶âÈ±¤ò¹õÈ±¤Ë¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ËÅì¡£2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¼è¤êÁÈ¤à31ºÐ¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏºÆ¤Ó¡¢¶âÈ±¤ËÌá¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î¶âÈ±¤¬Éü³è¡ª °ËÅì½ãÌé¤ÎºÇ¿·¥Ø¥¢¥«¥é¡¼
¡¡¤³¤Î»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¡£¡Ö¶âÈ±¤ËÌá¤Ã¤Æ¤ë¡¼¡¼¡¼¡¼¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¡×¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥µ¥×¥é¥¤¥º¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¶âÈ±¤ª¤«¤¨¤ê¤Ê¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½ãÌé¤¯¤ó¤È¸À¤¨¤Ð¶âÈ±¤Ê¤ó¤è¡×¡Ö°ðºÊ»ÅÍÍ¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Çº£²Æ¤ÎÍèÆü¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëS¡¦¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢24Æü¤Ë¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¡¢27Æü¤ËÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢31Æü¤ËFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¢£¸·î£³Æü¤Ë¤Ï¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤ÈÂÐÀï¡£°ËÅì¤Î¶âÈ±»Ñ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô