【パズドラ:Amazonアプリストア版】10月15日14時 サービス終了予定

ガンホー・オンライン・エンターテイメントは、Amazonアプリストア版「パズル&ドラゴンズ(パズドラ)」のサービスを10月15日14時に終了する。

Amazonアプリストア版「パズドラ」は2019年よりサービスが開始となり、これまで約5年に渡って提供されてきた。7月16日のメンテナンス以降、ゲーム内通貨「魔法石」のショップが利用できなくなり、10月15日14時をもってサービス終了となる。

ゲームデータは“機種変コード”を発行することで、Android/iOS版へ引き継ぎ可能。またAmazonアプリストア版で購入した未使用の有償分「魔法石」は、サービス終了後に設置する専用フォームにて払い戻しが実施される。

(C) GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.