ファッションからインテリアまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は、デニムのバックポケット風デザインの「EDWIN/スヌーピー」刺繍デニムトートを紹介します!

ベルメゾン「EDWIN/スヌーピー」刺繍デニムトート

価格:各8,990円(税込)

仕様:2室、開閉 前室ファスナー・後室オープン、ポケット 後室中にオープン1つ・外にオープン1つ、ショルダー 調節可・取り外し可

重さ:約350g

持ち手の立ち上がり寸法:約15cm

ショルダーベルト長さ:最短約67cm〜最長約130cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

人気ファッションブランド「EDWIN(エドウイン)」とコラボした、「スヌーピー」デザインの刺繍デニムトートがベルメゾンに登場。

デニムのバックポケットをイメージしたデザインと、キャラクターの組み合わせがおしゃれなトートバッグです。

ブルー

デニムらしい雰囲気のベーシックなブルーの刺繍デニムトート。

デニムジャケットを着た「スヌーピー」の刺繍がポイントです。

アイボリー

アイボリーの刺繍デニムトートは「オラフ」のデザイン。

デニムのオーバーオールを着た姿が刺繍であしらわれています☆

シンプルなデニム生地に、キャラクターとEDWINロゴの刺繍入り。

普段使いにぴったりのサイズで、マチ付きだからしっかりものを入れられます。

荷物に合せて動かせる仕切りも便利。

トートとショルダーの2通りで使え、ショルダーの長さが調節できるのも嬉しいポイントです!

ショルダーとしても使える、キャラクター刺繍をあしらったトートバッグ。

「EDWIN/スヌーピー」刺繍デニムトートは、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて発売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post エドウインのロゴ入り!ベルメゾン「EDWIN/スヌーピー」刺繍デニムトート appeared first on Dtimes.