今回は、夜の冷え対策にもぴったりな、ミッキーモチーフデザイン「ソフトダブルガーゼのキルトケット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」ソフトダブルガーゼのキルトケット

タイプと価格:【シングル】約140×190cm、【セミダブル】約160×190cm、【ダブル】約180×190cm

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフデザインのキルトケット。

水色が基調のグラデーションがかったデザインが涼しげで、ミッキーモチーフのアートは水彩風のタッチでとってもおしゃれ!

中わた入りで、ふっくらとした軽い掛け心地なのがうれしいポイントです。

クーラーをつけて眠る暑い日の夜の冷え対策にもおすすめ。

ソフト加工で、やわらかくなったダブルガーゼ生地が使用されているので、肌触りが良く、心地よく眠れそう。

ふんわりと優しいデザインで、家族全員でお揃いで使ってもかわいいキルトケット。

夜の冷え対策にもぴったりな「ソフトダブルガーゼのキルトケット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

