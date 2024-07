ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、涼しくラクチンな着心地でおうち時間にぴったりな「ルームワンピース」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス/チップ&デール/ティンカー・ベル」ルームワンピース

© Disney

価格:各3,490円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

体のラインを拾いにくい、ゆったりシルエットのルームワンピース。

やや長めの丈で、大人の女性にうれしいデザインに仕上げられています。

首元のキャラクタープリントで顔まわりがパッと華やな印象をプラス。

生地は素肌に着て気持ちいいやわらかな肌ざわりです。

デザインは全部で3種類がラインナップされています。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのルームワンピース。

ベージュが基調で大人っぽい雰囲気!

首周りのバンダナ風プリントがおしゃれなアクセントになっています。

© Disney

バンダナ風プリントには、ミッキーモチーフやロゴ、さらにヨットやイカリなどがあしらわれマリンなテイストに☆

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのルームワンピース。

爽やかなネイビーに、首周りのプリントが映えてかわいさ満点☆

© Disney

首周りにはレモンやオレンジ、キウイなどのフルーツのプリントが施されています。

フルーツからひょっこりと顔を出す「チップ」と「デール」の姿にも注目です!

『ピーター・パン』ティンカー・ベル

© Disney

『ピーター・パン』に登場する妖精「ティンカー・ベル」デザインのルームワンピース。

アイボリーが基調で清潔感たっぷり☆

© Disney

胸元には「ティンカー・ベル」のシルエットやロゴがプリントされています。

全体的にシンプルなデザインで世代問わず着やすそう。

© Disney

それぞれ、裾スリットで足さばきもラクチン!

身生地にはしなやかな綿100%カットソー素材が使用されています。

バイオウォッシュ加工により表面がなめらかなのも魅力の一つです。

手持ちのルームパンツやレギンスと合わせてコーディネートできるワンピース。

涼しくラクチンな着心地でおうち時間にぴったりな、ディズニーデザイン「ルームワンピース」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 首元をミッキー、チップ&デール、ティンカー・ベルが華やかに演出!ベルメゾン ディズニー「ルームワンピース」 appeared first on Dtimes.