ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、ミッキーモチーフの刺繍がおしゃれなアクセントになった「スキッパーチュニック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「ミッキーマウス」スキッパーチュニック

© Disney

価格:6,490円(税込)

サイズ:S、M、L、LL

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

ミッキーモチーフデザインのチュニック。

清楚な雰囲気の白を基調にした、コーディネートに取り入れやすいファッションアイテムです。

また、顔をすっきり見せるスキッパー襟になっているのもポイント。

チュニックの襟元と

袖口にはさりげなく、ミッキーモチーフとお花の刺繍が施されています。

刺繍にはブルーグレーの糸が使われ、爽やかで涼しげ☆

綿100%平織でハリのある素材が使用されているので、さらっと着ることができます。

前はすっきり、後ろは身頃が長めのふんわりとしたシルエットで、ヒップラインをカバーしてくれます。

すっきり見えの工夫を凝らした、大人かわいいチュニック!

ミッキーモチーフの刺繍がおしゃれなアクセントになった「スキッパーチュニック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

