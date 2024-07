アルゼンチン代表の優勝で幕を閉じたコパ・アメリカ2024。今回はアメリカでの開催となり、アメリカは2026年のワールドカップをメキシコ、カナダと共同開催する。今回のコパ・アメリカはそれに向けたテストの場でもあったが、何かとトラブルが目立つ大会になってしまった。



大会当初よりピッチの芝の状態が悪いと選手や監督から苦言が出ており、今大会はサッカー専用ではないスタジアムも使用していた。それは2026ワールドカップでも同様の予定で、アメフトなどで使用しているスタジアムの場合は芝の問題をクリアしなければならない。





Dozens of fans climbed into an overhead ventilation system and over fences at Hard Rock Stadium in Florida to catch the Copa America final between Argentina and Colombia.



The match was delayed for more than an hour after thousands of fans without tickets rushed security and… pic.twitter.com/KFZYrXmPNr