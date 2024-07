【Summer Sale】8月14日まで開催※一部タイトルはセール期間が異なる場合がある。

ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)は、セール「Summer Sale」をPlayStation Storeにて開催している。期間は8月14日まで。

本セールでは、対戦格闘「Street Fighter 6」が50%オフの3,995円、「龍が如く8 PS4 & PS5」が40%オフの5,808円となるほか、対戦格闘ゲーム「Granblue Fantasy Versus: Rising Standard Edition」が40%オフとなるなど、期間中、PS5/PS4用ゲーム本編やDLCなどが、最大80%オフの割引価格で提供される。なお、一部タイトルはセール期間が異なる場合がある。詳細は各タイトルの商品ページで確認してほしい。

対象タイトル(一部)紹介

「Street Fighter 6」

価格:7,990円→セール価格:3,995円(50%オフ)

セール期間:7月31日23時59分まで

「龍が如く8 PS4 & PS5」

価格:9,680円→セール価格:5,808円(40%オフ)

セール期間:7月31日23時59分まで

「Granblue Fantasy Versus: Rising Standard Edition」

価格:6,600円→セール価格:3,960円(40%オフ)

セール期間:7月31日23時59分まで

※割引対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合があります。 詳細は各タイトルの商品ページでご確認ください。



(C)CAPCOM

(C)SEGA

(C) Cygames, Inc. Developed by ARC SYSTEM WORKS