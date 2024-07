スーパーマーケットのアピタとピアゴは、オンラインショップ会員限定で山崎2024、白州2024、響2024などが手に入る抽選販売を実施する。応募期間は7月28日の23時59分まで。左から「シングルモルトウイスキー 山崎 Story of the Distillery 2024 EDITION」「シングルモルトウイスキー 白州 Story of the Distillery 2024 EDITION」抽選サイトより

抽選への応募は、「アピタ・ピアゴオンラインショップ」に会員登録することが条件で、その後応募フォームへの必要事項の記入をもって完了する。結果は8月9日〜12日ごろに当選者へメールで通知。当選メールに記載のURLから商品を注文できる。当選品の出荷時期は8月下旬ごろで、宅配のみでの出荷。なお、今回の抽選はアピタ・ピアゴ店舗では実施せず、抽選への応募は1回限りとなる。左から「ウイスキー響 BLOSSOM HARMONY 2024」「山崎・ジャパニーズジン六セット」抽選サイトより左から「シングルモルト余市」「シングルモルト宮城峡」抽選サイトより今回抽選販売の対象となる商品と、その販売価格は以下の通り。シングルモルトウイスキー 山崎 Story of the Distillery 2024 EDITION:1万6,500円シングルモルトウイスキー 白州 Story of the Distillery 2024 EDITION:1万6,500円ウイスキー響 BLOSSOM HARMONY 2024:1万3,200円山崎・ジャパニーズジン六セット グラス付き:1万2,078円シングルモルト 余市:7,700円シングルモルト 宮城峡:7,700円