Night Tempoが亀田誠治、売野雅勇とタッグを組んで制作したFANCYLABOの5thシングル「Sugar Sugar」が配信リリースされた。夏フェスで先行して披露してきた新曲「Sugar Sugar」は、「止まらない恋心」を綴った歌詞と、日本人の機微にも寄り添うメロディー・ライン、そしてCoCoやBaBeのヒット曲を彷彿とさせるアレンジが三位一体となった作品。今月のニッポン放送「オールナイトニッポンプッシュ曲」にも決定している。

「Sugar Sugar」作詞 : 売野雅勇作曲 : Night Tempo - 亀田誠治Produced by Night Tempo配信日:2024年7月17日(水)配信リンク : https://fancylabo.lnk.to/sugarsugar

ライブ・イベント情報







<Night Tempo US Tour 2024>9月4日(水) @ ロサンゼルス Fonda Theatre9月6日(金) @ サンフランシスコ August Hall9月8日(日) @ シアトル The Neptune Theatre9月10日(火) @ シカゴ House Of Blues9月13日(金) @ ブルックリン Elsewherehttps://nighttempo.com/ustour/