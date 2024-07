ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年7月から全国のゲームセンターなどに順次展開されるTVアニメ『呪術廻戦』グッズを紹介します!

セガプライズ TVアニメ『呪術廻戦』グッズ

投入時期:2024年7月より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガから続々登場している、TVアニメ『呪術廻戦』のプライズ。

2024年7月は、第2期「渋谷事変」から「七海建人」と「脹相」のミニフィギュア、第2期「懐玉・玉折」から「五条悟」のフィギュアがラインナップされます!

呪術廻戦 渋谷事変 Tiny Melties ミニフィギュアVol.3

投入時期:2024年7月12日より順次

サイズ:全長約4.5×7.5cm

種類:全2種(七海建人、脹相)

とろとろとろける造形のセガオリジナルブランド“Tiny Melties(タイニーメルティーズ)”からTVアニメ「呪術廻戦」のキャラクターが続々登場!

7月は、第2期「渋谷事変」から「七海建人」と「脹相」がラインナップされます。

特徴的なヘアスタイルや衣装も細かく再現。

“Tiny Melties(タイニーメルティーズ)”ならではのデザインを使用した台座もポイントです!

呪術廻戦 懐玉・玉折 FIGURIZMα “五条悟”覚醒

投入時期:2024年7月26日より順次

サイズ:全長約24×10cm

種類:全1種(五条悟)

TVアニメ『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」より、“FIGURIZMα(フィグリズムアルファ)”フィギュアが登場します!

「反転術式」を発動させ、覚醒した「五条悟」を全長約24×10センチで立体化。

「無下限呪術」により浮遊する姿を、衣装のしわ感、髪の靡き、断たれた衣装の質感まで表現し、勢い、動きが伝わる造形となっています。

衣装の陰影、血の表現など、躍動感のある彩色も魅力の1つ。

専用台座に設置すれば、アニメのワンシーンを再現して楽しめます!

TVアニメ『呪術廻戦』の世界観を楽しめるフィギュアがセガプライズより登場。

全国のゲームセンターに2024年7月より順次投入される、TVアニメ『呪術廻戦』グッズの紹介でした!

