【BitSummit Drift】開催期間 ビジネスデイ:7月19日 10時~17時一般公開日:7月20日~21日 10時~17時

ハピネットは、7月19日より21日にかけて開催予定の「BitSummit Drift」に出展すると発表した。

「BitSummit」は国内最大級のインディーゲームの祭典。同社はゲームレーベル「Happinet Indie Collection」のブースを展開し、今年冬にNintendo Switch版が発売予定の「Stray」のほか、「Outer Wilds: Archaeologist Edition」、「ポーショノミクス シルヴィアの魔法薬店」の3タイトルを出展する。

ブース内では出展タイトルの試遊のみならず、「Stray」オリジナルグッズの参考出品やフォトスポットを設置。またイベント当日は各タイトルのノベルティが配布される。

【出展タイトル】

Stray

Outer Wilds: Archaeologist Edition

ポーショノミクス シルヴィアの魔法薬店

【ブースでの展示内容】

「Stray」のフォトスポット

「Stray」オリジナルグッズの参考出品

【ノベルティ】

「Stray」オリジナルクリアファイル

「Outer Wilds: Archaeologist Edition」オリジナルステッカー

「ポーショノミクス シルヴィアの魔法薬店」オリジナルステッカー

(C) 2022-24 BlueTwelve Studio Ltd. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved. Licensed to and published in Japan by HAPPINET CORPORATION.

(C) 2024 Mobius Digital, LLC. Published by Annapurna Interactive under exclusive license. All rights reserved.Licensed to and Published in Japan by HAPPINET CORPORATION.

(C)Voracious Games, LLC. Licensed to and published by XSEED Games / Marvelous USA, Inc.Licensed to and published in Japan by Happinet Corporation