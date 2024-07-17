「週刊少年サンデー 34号」本日発売！ 表紙&巻頭カラーは「古見さんは、コミュ症です。」
【週刊少年サンデー 34号】
7月17日 発売
価格：360円
7月17日 発売
価格：360円
小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 34号」を本日7月17日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙&巻頭カラーは、オダトモヒト氏の「古見さんは、コミュ症です。」。センターカラーには、水球を題材にした作品「みずぽろ」（原作：一色美穂氏/作画：水口尚樹氏）、二階堂ヒカル氏の「あおざくら防衛大学校物語」が掲載されるほか、本誌では鬼井イモリ氏の読み切り作品「大怪獣！アカリちゃん」が掲載される。
少年サンデー34号は本日発売!デジタル版も同時発売!- 【公式】少年サンデー編集部 (@shonen_sunday) July 16, 2024
・表紙＆巻頭カラー!![古見さんは、コミュ症です。] #古見さんはコミュ症です #古見さん
・単行本2巻発売直前!Cカラー![#みずぽろ]
・夏の読切連弾第4弾!Cカラー[大怪獣！アカリちゃん]#大怪獣アカリちゃんhttps://t.co/sq7tIrKiDu pic.twitter.com/4RfsFgeCwb
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