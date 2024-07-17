【週刊少年サンデー 34号】
7月17日 発売
価格：360円

　小学館は、マンガ雑誌「週刊少年サンデー 34号」を本日7月17日に発売した。価格は360円。デジタル版も同時発売されている。

　今号の表紙&巻頭カラーは、オダトモヒト氏の「古見さんは、コミュ症です。」。センターカラーには、水球を題材にした作品「みずぽろ」（原作：一色美穂氏/作画：水口尚樹氏）、二階堂ヒカル氏の「あおざくら防衛大学校物語」が掲載されるほか、本誌では鬼井イモリ氏の読み切り作品「大怪獣！アカリちゃん」が掲載される。

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