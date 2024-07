かっぱ寿司にて、期間限定の「かっぱのうに&うなぎ祭り」を開催!

濃厚な甘みのうにを海苔で包んで味わう「うに包み」や、香ばしく炙ったふっくらした食感の「うなぎ炙り」など4メニューが各一貫110円で提供されます☆

かっぱ寿司「かっぱのうに&うなぎ祭り」

期間:2024年7月18日(木)〜8月7日(水)※南池袋店は7月17日(水)より販売

販売店舗:かっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)

かっぱ寿司にて、濃厚な甘みのうにを海苔で包んで味わう「うに包み」や、香ばしく炙ったふっくらした食感の「うなぎ炙り」などの4商品が各一貫110円で販売する「かっぱのうに&うなぎ祭り」を開催!

その他にも「活〆真鯛うにのせ」や「うなぎのひつまぶし風 炙り押し寿司」など、高級ネタの「うに」と、夏の味覚として楽しまれる「うなぎ」を楽しめる全9種が提供されます☆

うに包み

価格:一貫110円(税込)

濃厚な甘みのうにを楽しめる「うに包み」

ぱりっと食感の海苔で包んで味わうことができます。

※店内飲食限定

直火炙り うなぎ炙り

価格:一貫110円(税込)

香ばしく炙ることで、うなぎの旨みを引き出した一貫。

うなぎのふっくらした食感も楽しめます。

※店内飲食限定

直火炙り 山椒使用 うなぎ炙り〜青葱山椒添え〜

価格:一貫110円(税込)

うなぎを直火で炙った「直火炙り 山椒使用 うなぎ炙り〜青葱山椒添え〜」

山椒の爽やかな香りと辛みが相性の良い一品です。

※店内飲食限定

うなぎ刻みマヨ包み

価格:一貫110円(税込)

刻んだうなぎとマヨネーズを海苔で包んで味わう「うなぎ刻みマヨ包み」

脂の旨みとマヨネーズのまろやかな味わいが相まった美味しさを楽しめます。

※持ち帰りは軍艦での提供

※定番商品として提供有

店内切付 活〆真鯛うにのせ

価格:一貫198円(税込)

人気定番ネタの活〆真鯛に、うにと大葉をのせた、贅沢なにぎり。

活〆真鯛は、店内で切付けています。

直火炙り 山椒使用 うなぎのひつまぶし風 炙り押し寿司

価格:二貫396円(税込)

提供前に甘だれを塗り、炙って仕上げる一品。

天かすなどを入れたシャリと、うなぎの味わいが楽しめる、ひつまぶし風の押し寿司です。

※店内飲食限定

うな玉(温かいだし巻き玉子)

価格:374円(税込)

鰹出汁の効いた、柔らかな温かいだし巻き玉子。

炙ったうなぎの風味を堪能できるサイドメニューです。

店内仕込 夏野菜とうなぎの冷やし茶碗蒸し

価格:374円(税込)

滑らかな舌触りと出汁の効いた味わいの冷やし茶碗蒸し。

夏野菜とうなぎがトッピングされています。

※具材に【えび】を使用しています

※定番商品として提供有

贅沢うに三昧

価格:三貫649円(税込)

濃厚な旨みと甘みのうにを30%増量した握り。

口福感が更に増したお寿司です。

「復刻!プレミアムサラダ」シリーズ

販売期間:2024年7月18日(木)〜8月28日(水)予定

価格:各二貫209円(税込)

販売店舗:かっぱ寿司全店(一部改装中店舗は除く)

1号店がオープンして45年目を迎える「かっぱ寿司」

「昔なつかしの当初のイカサラダを再現して、復刻版のような形でご提供できないか」と考え、1980年代の味わいのものを開発。

『プレミアムサラダ』として、2024年3月に期間限定で販売していました。

そんな『プレミアムサラダ』シリーズが復活し、期間限定で登場決定!

定番の「プレミアムサラダ軍艦」をはじめ、

ねぎとろと共に盛り合わせた「プレミアムサラダ&ねぎとろ軍艦“贅沢”仕立て」や

甘ダレをかけたガリがアクセントになった「プレミアムサラダ軍艦 甘だれガリ胡麻“常連”仕立て」、

コーンと合わせた「プレミアムサラダ軍艦 “マヨLOVER”仕立て」などが販売されます☆

うにやうなぎをお手頃価格で楽しめるフェア。

45周年を記念したメニューも登場します。

かっぱ寿司の「かっぱのうに&うなぎ祭り」は、2024年7月18日(木)よりスタートです☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 炙りや包みで味わえる!かっぱ寿司「かっぱのうに&うなぎ祭り」 appeared first on Dtimes.