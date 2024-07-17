PURPLE K!SS、Japan 2nd Mini Album『ON THE VIOLET』リリース
PURPLE K!SSが、1年4ヶ月ぶりのJapan 2nd Mini Album『ON THE VIOLET』をリリース。収録曲「BBB -Japanese ver.-」のミュージックビデオを公開した。
待望のJapan 2nd Mini Album『ON THE VIOLET』は、最新タイトル曲の「BBB」の日本語バージョンの他、これまでの作品のタイトル曲や人気曲の日本語バージョンの全4曲が収録され、全ての収録曲の作詞を日本人メンバーのユキが手掛けた作品だ。
さらにはリリースと同時にLINE MUSIC、Apple MusicやSpotifyの配信キャンペーンもスタートとなり、グループショット待受やソロチェキが特典となっている。
リリース情報
初回限定盤（CD＋DVD）
通常盤（CD）
Solo盤（CD）
2024年7月17日(水)発売
＜CD収録内容＞※全形態共通
1. BBB -Japanese ver.-
2. Pretty Psycho -Japanese ver.
3. 7HEAVEN -Japanese ver.-
4. So Far So Good -Japanese ver.-
＜DVD収録内容＞※初回限定盤のみ
1. 「BBB -Japanese ver.-」Music Video
2. 「ON THE VIOLET」Making Movie
＜商品形態＞
初回限定盤（CD＋DVD）VIZL-2326 3,960円（税込）
・初回限定盤ジャケット・ビジュアル
・セルフィーソロトレカType-A（6種ランダム1枚）封入
通常盤（CD）VICL-65974 1,980円（税込）
・通常盤ジャケット・ビジュアル
・セルフィーソロトレカType-B（6種ランダム1枚）封入
Solo盤（CD）VICL-65975 1,980円（税込）
・メンバー別ジャケット・ビジュアル（全6種ランダム）
・セルフィーソロトレカType-B（6種ランダム1枚）封入
ライブ・イベント情報
開催日：2024年7月18日(木)
会場：ヨドバシカメラ マルチメディア梅田 B2F ヨドバシホール（大阪府大阪市北区大深町1-1）
時間：1部17:00〜、2部19:30〜
内容：ミニライブ＆特典会
詳細：https://purplekiss.jp/news/detail.php?nid=1at4KpZ1dXY=
開催日：2024年7月19日(金)
会場：タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO（東京都渋谷区神南１丁目２２−１４）
時間：1部17:00〜、2部19:30〜
内容：ミニライブ＆特典会
詳細：https://purplekiss.jp/news/detail.php?nid=A6lzoJajyt0=
ライブ・イベント情報
＜GORILLA HALL OSAKA＞
2024年7月17日(水) 開場14:00 / 開演14:30
2024年7月17日(水) 開場18:30 / 開演19:00
＜SUPERNOVA KAWASAKI＞
2024年7月20日(土) 開場14:00 / 開演14:30
2024年7月20日(土) 開場18:30 / 開演19:00
・プレミアムチケット：15,000円 (税込)
・一般チケット：12,000円 (税込)
※ドリンク代（600円）別途必要
※オールスタンディング
※未就学児童入場不可／小学生以上チケット必要
＜公演に関するお問い合わせ＞
GORILLA HALL OSAKA公演：ソーゴー大阪 06-6344-3326（平日 14:00〜16:00 ※土日・祝日を除く）
SUPERNOVA KAWASAKI公演：ライブインフォメーション：0570-017-230（平日12:00〜15:00）
＜チケットに関するお問合せ＞
チケットぴあヘルプページ：https://t.pia.jp/help/