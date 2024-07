ドジャースの球団公式X(旧ツイッター)が16日(日本時間17日)に更新され、大谷翔平投手(30)と真美子夫人の“お茶目すぎる”2ショットを公開した。

この日2人は、第94回オールスター戦を前にテキサス州アーリントン市内で開催された「レッドカーペットショー」に4年連続で参加。裏地に、たくさんの「デコピン」が描かれたオシャレな茶色のセットアップを着こなし、白のスニーカーを合わせた。真美子夫人は純白のノースリーブドレスで、大谷と談笑しながら100メートルほどのレッドカーペットを歩いた。

球団公式は「Decoy is always with Shohei.(デコピンはいつも翔平と一緒)」とつづり、2枚の写真を投稿。2枚目に大谷がスーツの裏地を披露した写真では、大谷の顔が切れてしまう…という、お茶目な一枚が公開された。

この投稿には「笑うw」「ドヤってる大谷さんが見切れてるの面白いw」「斎藤さんだぞにしか見えないw」「みんな思った。“デコピンさんだぞ”」「安心してください デコピンもいます」「すごい微笑ましいけど2枚目“斉藤さんだぞ”ってやってるのにしか見えなくて鬱」「大谷さんのデコピンに対する溺愛(親バカ)っぷりが溢れてて嬉しい」「これが素のお二人の日常なんでしょうね」「真美子さん美しすぎる…デコピンジャケットかわいいし最高」「尊い〜!この大谷さんのホラ見てよ、の顔!夫人も笑ってる」「なんとなく、大谷君がデレっとしている印象(笑)」「強火のデコピン担」「お茶目かよ」「2枚目いい写真すぎるやろww」などさまざまなコメントが寄せられた。