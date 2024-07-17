予約開始：7月17日10時

バンダイは7月16日より新プロジェクト「アイカツアカデミー！」をスタート、プロジェクトの発表と「マイページ」のサービスを開始した。本プロジェクトは「アイカツ！」シリーズの最新作であり、従来のシリーズとは異なりYouTube公式チャンネルによる「配信番組」が中心となる。そのお披露目ライブは7月27日19時スタートだ。

7月17日にはぬいぐるみやアクリルスタンドなど関連グッズの予約がスタートする。商品のラインナップは以下の通り。

アイカツアカデミー！chibiぬいぐるみ

予約開始：7月17日10時

価格：2,750円

アイドル養成学園「アイカツアカデミー！」の新入生3人が早速chibiぬいぐるみになった。ラインナップは全3種！ 「キュートタイプ：姫乃みえる」、「クールタイプ：真未夢メエ」、「ポップタイプ：和央パリン」

【アイカツアカデミー！chibiぬいぐるみ】

キュートタイプ：姫乃みえる

クールタイプ：真未夢メエ

ポップタイプ：和央パリン

アイカツアカデミー！アクリルスタンド 制服ver.

予約開始：7月17日10時

価格：1,430円

アイドル養成学園「アイカツアカデミー」の新入生3人が早速アクリルスタンドになった。着用衣装は「アイカツアカデミー」の制服。ラインナップは全3種。 「キュートタイプ：姫乃みえる」、「クールタイプ：真未夢メエ」、「ポップタイプ：和央パリン」

【アイカツアカデミー！アクリルスタンド 制服ver.】

キュートタイプ：姫乃みえる

クールタイプ：真未夢メエ

ポップタイプ：和央パリン

アイカツアカデミー！アクリルスタンド 私服ver.

予約開始：7月17日10時

価格：1,430円

アイドル養成学園「アイカツアカデミー」の新入生3人が早速アクリルスタンドになった。着用衣装はアイドルの私服。ラインナップは全3種。 「キュートタイプ：姫乃みえる」、「クールタイプ：真未夢メエ」、「ポップタイプ：和央パリン」

【アイカツアカデミー！アクリルスタンド 私服ver.】

キュートタイプ：姫乃みえる

クールタイプ：真未夢メエ

ポップタイプ：和央パリン

アイカツアカデミー！アクリルスタンド スクールドレスver.

予約開始：7月17日10時

価格：1,430円

アイドル養成学園「アイカツアカデミー」の新入生3人が早速アクリルスタンドになった。着用衣装は「アイカツアカデミー」のスクールドレス。ラインナップは全3種。 「キュートタイプ：姫乃みえる」、「クールタイプ：真未夢メエ」、「ポップタイプ：和央パリン」

【アイカツアカデミー！アクリルスタンド スクールドレスver.】

キュートタイプ：姫乃みえる

クールタイプ：真未夢メエ

ポップタイプ：和央パリン

アイカツアカデミー！「アイカツアカデミー！カード」フレームチャーム

予約開始：7月17日10時

価格：1,100円

アイカツアカデミーでおこなうアイドル活動は「アイカツアカデミー！カード」として記録されていく。「アイカツアカデミー！カード」のフレームチャームで日々の思い出をコレクションしよう！

【ハピクロ！】アイカツアカデミー！缶バッジ 私服＆スクールドレス【全6種】

【「アイカツアカデミー！カード」フレームチャーム】

予約開始：7月17日10時

価格：550円

アイドル養成学園「アイカツアカデミー」の新入生3人が早速缶バッジになった。ラインナップは全6種！ 「私服 みえる」、「私服 メエ」、「私服 パリン」、「スクールドレス みえる」、「スクールドレス メエ」、「スクールドレス パリン」。

【アイカツアカデミー！缶バッジ 私服＆スクールドレス】

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