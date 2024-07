バンダイは、自分だけのオリジナルプッシュポップアイテムが簡単に作れるメイキングトイ「Push Pop Life!!」シリーズより、「Push Pop Life!! すみっコぐらしセット」(4,950円)を発売する。2024年7月20日発売予定。2024年7月20日発売予定「Push Pop Life!! すみっコぐらしセット」(4,950円)プッシュポップシートをハサミで切って、接続パーツで繋げていくだけで、自分だけのオリジナルプッシュポップアイテムを作成可能。「Push Pop Life!! すみっコぐらしセット」では、・とかげのメモ帳・しろくまの小物入れ・ぺんぎん?&とんかつ&ねこのストラップ・ブレスレットといった4アイテムを作ることができる。また、ぺんぎん?・とんかつ・ねこの「キャラクターパーツ」はどこにでもつけることができる。(C)2024 San-X Co., Ltd. All Rights Reserved. (C)BANDAI