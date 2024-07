(MCU)『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』に悪役として参戦するジャンカルロ・エスポジート。どのキャラクターを演じるのか、ファンの間で様々な予想が立てられているが、エスポジートによるとまだ正解者は出ていないようだ。

エスポジートのキャラクターをめぐっては、彼のMCU参戦が報道されて以来、様々な憶測が飛び交っている。当初はプロフェッサーX、マグニートー、ドクター・ドゥームなどの名前が挙がっていたが、『キャプテン・アメリカ:ブレイブ・ニュー・ワールド』への出演発表後は、S.H.I.E.L.D.高官のG・W・ブリッジ役を演じるとの噂が浮上。で姿を見せた後は、その可能性が一層有力視されていた。

しかしエスポジート本人は、これらの予想が間違っていることを示唆。ファンコンベンションにて、次のように語っている。

「僕が演じるキャラクターはワルです。これには、いつもワクワクさせられますね。キャラクターを原型に沿って発展させていくのは、僕にとって魅力的なアートです。撮影は本当に楽しかった。どのキャラを演じているかは内緒ですよ。みんなが推測しているけど、まだ誰も正解にたどり着いていません。」

もっとも、G・W・ブリッジ役に関する噂が本人の耳に届いていない可能性もある。果たしてその正体は……?

ちなみに以前、エスポジートは同役でアクションに挑戦したこと示唆し、ファンが彼のキャラクターを知れば「興奮すると思います」としていた。公式情報が解禁されるのを楽しみに待ちたい。

Source:

The post first appeared on .