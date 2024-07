『ミッション:インポッシブル』シリーズなどで知られるトム・クルーズが、2024年8月1日に日本公開を迎える注目のアクション大作『ツイスターズ』を絶賛しているようだ。プレミアイベントでの上映中、トムの前の席に座っていたという出演者のアンソニー・ラモスが反応を伝えている。

現地時間7月8日、英ロンドンでは『ツイスターズ』のプレミアイベントが開催された。イベントには『ミッション:インポッシブル8(仮題)』の撮影でロンドンに長期滞在しているトムも出席。『トップガン マーベリック』(2022)で共演した“教え子”グレン・パウエルとのツーショットをSNSに、「友達と映画を観る楽しい夜だ」と綴っていた。

『ジュラシック・ワールド』の製作陣が再集結した大スケールディザスター映画として銘打たれた本作には、トムも大興奮だったようだ。当日、トムはグレン・パウエルと並んで映画を鑑賞。その前の列には、出演者のアンソニー・ラモスとラモスの兄が座っていたという。

鑑賞中のトムについて、ラモスは米に「ずっと僕(の席)を叩いていました」と証言。「三回目で後ろを振り向いたら、“まじか、トム・クルーズがすごいことになってるよ”って感じでしたね」と当時を振り返っている。

「彼は色々な瞬間に興奮していたんです。あと、笑っていましたね。とにかく上映中ずっと大声で笑っていました。素を出すことを恐れていない感じでした。そうしてくれてとてもありがたいです。」

鑑賞後、トムとハグを交わしたというラモス。「やあ君、良い作品だったぞ」と声をかけてくれたという。「トム・クルーズに感謝ですよ。すごくイカしていました」と映画に大興奮するトムに大興奮したラモスなのであった。

稀代のアクションスターもお墨付きの『ツイスターズ』では、オクラホマ州に史上最大級の超巨大竜巻が突如出現。パウエル演じるストームチェイサーのタイラーやデイジー・エドガー=ジョーンズ演じる気象学の天才ケイト、ケイトの友人であるラモス演じるハビは前代未聞の“巨竜”に立ち向かう。

映画『ツイスターズ』は2024年8月1日(木)全国ロードショー。

