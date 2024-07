13人組K‐POPグループ・SEVENTEENが4月に開催したアンコールツアー「SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO SEOUL」を映画化した『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO CINEMAS』が、8月23日より2D&ScreenX、8月30日より4DX&ULTRA 4DXで公開されることが決定。併せて、メインビジュアルとスチール写真4点が解禁された。

本作は、SEVENTEENが初めてソウルワールドカップ競技場に立ったアンコールツアー「SEVENTEEN TOUR‘FOLLOW’ AGAIN TO SEOUL」を収めたコンサート映画。パフォーマンス自体が初公開ということもあり爆発的な熱気に包まれた「MAESTRO」に、同じく初パフォーマンスの「Cheers to youth」「LALALI」「Spell」の3組のユニットによる個性あふれるステージまで、あの日の瞬間をシネマティックカメラをフル稼働させ、さまざまなアングルで収められている。日光を背景にして始まる強烈なオープニングから、夜空をOFFICIAL LIGHT STICKで照らしながら続く色とりどりの音楽にパフォーマンス。9年間の足跡を証明するかのように、スタジアムを埋め尽くした観客と熱く交わし合ったあの日の公演を、通常版に加え、ScreenX、4DX、ULTRA 4DXでより大きく、より鮮明に感じることができる。SEVENTEENメンバーとCARAT(SEVENTEENのファンネーム)にとって夢のような時間をたっぷりと収めた本作のメインビジュアルには、メンバーがソウルワールドカップ競技場に立つ姿が収められている。背後のモニターに映る、燃え盛るような赤が、SEVENTEENメンバーとCARATの熱い思いを表現するような1枚。会場の熱量を切り取ったようなメインビジュアルとなっている。スチール写真は、SEVENTEENメンバー13人がステージ上で輝く瞬間をとらえた1枚に加え、VOCAL TEAM、HIPHOP TEAM、PERFORMANCE TEAMのユニットごとのパフォーマンスをとらえたカットも到着した。映画『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO CINEMAS』は、8月23日より2D&ScreenX、8月30日より4DX&ULTRA 4DXで公開。