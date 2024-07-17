１６日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８０．７６ドル（－１．１５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４６７．８ドル（＋３８．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１１９．５セント（＋５２．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３０．７５セント（－１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９５．７５セント（＋５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０９０．５０セント（＋１２．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８５．７９（－２．６０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８０．７６ドル（－１．１５ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４６７．８ドル（＋３８．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１１９．５セント（＋５２．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５３０．７５セント（－１．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝３９５．７５セント（＋５．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０９０．５０セント（＋１２．５０セント）
・ＣＲＢ指数
２８５．７９（－２．６０）
出所：MINKABU PRESS