2022年に公開され、累計約10億ドル(約1605億円※)の興行収入を記録した『ミニオンズ フィーバー』から2年。世界的アニメーション・シリーズ「怪盗グルー」の新作『怪盗グルーのミニオン超変身』(原題:Despicable Me 4)が今週19日より全国公開される。本作で、グルーの危機に立ち向かうべく“超新化”したメガミニオンが最強パワーを全く使いこなせていない最新映像が到着した。

高校時代のライバル・マキシムの脅威から逃れるべく素性を隠し、偽り、新たな街で暮らすことになったグルー。自分たちのボスであるグルーとそのファミリーを守るべく、日夜特訓を重ねるミニオンたちの中から、選ばれし5人のミニオンがメガミニオンとして超新化。解禁となった映像では、メガミニオンとなった5人が、自身の手に入れたスーパーパワーをいかんなく発揮。5つのポッドから登場したメガミニオンたちが、エージェントミニオンたちの羨望のまなざしを受けながら休憩室に入ってくるという何気ない場面だが、それぞれのパワーが強すぎて全く使いこなせず休憩室が超混乱する様子を見ることができる。カラダが岩のように“超強固”なメガジェリー、真っ赤なレーザービームを地面に向かって勢いよく放ち、何でも焼き付くす“超発射”パワーのメガメル、重いものなら何でもおまかせのパワーの持ち主“超怪力”のメガデイブ、マッハスピードでひとっ飛び“超高速飛行”パワーのメガガス、手足をゴムのように自由自在に“超伸縮”できるパワーの持ち主メガティムらが、それぞれのパワーは強いがあまりにハチャメチャな展開を見せるミニオンらしいシーンとなっている。本作は、今月3日に全米ほかで公開され、興行収入ランキング(Box Office Mojo、DEADLINE調べ)で2週連続1位を達成。16日時点で全世界の累計興行収入は4億3449万8035ドル(約689億円※)となっている。これにより、「怪盗グルー」シリーズ、「ミニオンズ」シリーズの両シリーズの全世界累計興行収入が50億ドル(約8056億円※)を突破し、アニメーション映画シリーズ最高の記録を樹立した。■各作品の全世界興行成績は下記の通り・2010年『怪盗グルーの月泥棒』(原題:Despicable Me):5億4323万9815ドル・2013年『怪盗グルーのミニオン危機一発』(原題:Despicable Me 2):9億7076万6005ドル・2015年『ミニオンズ』(原題:Minions):11億5939万8397ドル・2017年『怪盗グルーのミニオン大脱走』(原題:Despicable Me 3):10億3479万9409ドル・2022年『ミニオンズ フィーバー』(原題:Minions: The Rise of Gru):9億4020万3765ドル・2024年『怪盗グルーのミニオン超変身』(原題:Despicable Me 4):4億3449万8035ドル(7月16日時点)・シリーズ合計全世界興行収入累計:50億8290万5426ドル(約8056億円※)(※ドル換算レートは7月16日時点のもの)