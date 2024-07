SEVETEENを大画面で堪能！映画『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW' AGAIN TO CINEMAS』公開決定

SEVENTEENのコンサートムービーが日本で上映されることが決まった。

SEVENTEENが4月に開催したアンコールツアー「SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO SEOUL」が、コンサートムービー『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW' AGAIN TO CINEMAS』となって、劇場公開される。

8月23日より2DとScreenX、8月30日より4DX&ULTRA 4DXで上映される。

上映決定の報とともに、メインビジュアルとグループ全体、VOCAL TEAM、HIPHOP TEAM、PERFORMANCE TEAMのユニットごとのパフォーマンスをとらえたスチールも公開された。

本作に収録されるアンコールツアー「SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO SEOUL」は、全世界が待ちわびた13人の完全体が魅せる公演だ。

パフォーマンス自体が初公開ということもあり、爆発的な熱気に包まれた『MAESTRO』に加え、同じく初パフォーマンスの『Cheers to youth』『LALALI』『Spell』の3組のユニットによる個性溢れるステージまで、忘れられない瞬間をシネマティックカメラをフル稼働させ、様々なアングルで収めている。

9年間の偉大な功績を証明するかのように、スタジアムを埋め尽くした観客と熱く交わし合ったあの日の光景を、通常版に加え、ScreenX、4DX、ULTRA 4DXでより大きく、より鮮明に感じることができる。

