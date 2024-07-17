2,990円は安すぎでしょ。Ankerの名作充電器｢Nano II 65W｣だけは買っておこう #Amazonプライムデー
Amazon（アマゾン）では、Amazonプライム会員限定の｢Amazonプライムデー｣が2024年7月16日（火）〜7月17日（水）の2日間にわたり開催中。
現在、スマホからPCまでこれ1台で急速充電できる小型充電器「Nano II 65W」や1台3役こなせるモバイルバッテリー「Power Bank （30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル）」など、Ankerの充電アイテムがお得に登場しています。なお、以下の表示価格は2024年7月12日15時現在のもの。
なお、以下の表示価格は2024年7月16日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
セール期間中は、エントリーして10,000円以上買い物することで最大15％のポイントが還元されるキャンペーンも。エントリーを忘れずに！
スマホからPCまでこれ1台で急速充電できるAnkerの小型充電器「Nano II 65W」がお買い得！
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
2,990円
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Anker PowerPort 2 Elite (USB充電器 24W 2ポート) 【PSE技術基準適合/PowerIQ搭載/折りたたみ式プラグ搭載/旅行に最適】 iPhone/iPad/Galaxy その他Android各種対応 (ホワイト)
1,790円
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Anker Prime Wall Charger (67W, 3 ports, GaN) (ブラック)
8,490円
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Anker PowerExtend (6-in-1)(USBタップ 電源タップ AC差込口 USB-Cポート USB-Aポート) 【PSE技術基準適合/USB Power Delivery対応/コンパクトサイズ】MacBook PD対応 Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
2,190円
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1台3役こなせるAnkerのモバイルバッテリー「Power Bank （30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル）」が25％オフ！
Anker Power Bank (30W, Fusion, Built-In USB-C ケーブル) (5000mAh 22.5W出力モバイルバッテリー搭載 30W出力USB充電器) / LEDディスプレイ搭載/USB-Cケーブル一体型/コンセント一体型/折りたたみ式プラグ 1台3役 (ブラック)
5,990円
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Anker PowerCore 10000 (10000mAh 大容量 モバイルバッテリー)【PSE技術基準適合/PowerIQ搭載】 iPhone&Android対応 (ブラック)
2,990円
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Anker PowerCore Essential 20000 (モバイルバッテリー 20000mAh) 【USB-C入力ポート/PSE技術基準適合/PowerIQ/低電流モード搭載】 iPhone iPad Android 各種対応 (ブラック)
4,990円
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Anker Nano Power Bank (22.5W, Built-In USB-C Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【PowerIQ搭載/USB-C一体型】 iPhone 15シリーズ (ブラック)
3,490円
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Anker Nano Power Bank (12W, Built-In Lightning Connector) (モバイルバッテリー 5000mAh 小型コンパクト)【MFi認証済/PowerIQ搭載/ライトニング端子一体型】 iPhone 14 / 13 / 12 シリーズ (ホワイト)
3,990円
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ほとんどのスマホケースをつけたまま充電することができるワイヤレス充電器「Anker PowerWave 10 Pad」がお得！
Anker PowerWave 10 Pad ワイヤレス充電器 Qi認証 iPhone 15シリーズ / 14シリーズ Galaxy AirPods 各種対応 最大10W出力 (ブラック)
1,490円
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Anker MagGo Wireless Charging Station (Foldable 3-in-1) Qi2対応 マグネット式 3-in-1 ワイヤレス充電ステーション/ワイヤレス出力/Apple Watchホルダー付 iPhone MagSafe対応 15 / 14 / 13ブラック
14,990円
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Anker PowerWave Magnetic Pad Lite（マグネット式ワイヤレス充電器） iPhone 15 / 14シリーズ ホワイト
2,490円
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また、気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。
＞＞ウォッチリストの使い方について｢Amazonプライムデー｣は、7月17日23時59分まで開催中！
Source：Amazonプライムデー