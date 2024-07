アイスやおめんなど夏の雰囲気にぴったりなモチーフのサンリオキャラクターズのカプセルトイが新登場! まるで屋台に遊びに行ったような気分が味わえるキュートなコレクションを集めて飾ってみない?カプセルトイのミニチュアチャームコレクションに、サンリオのキャラクターたちがデザインに落とし込まれたアイスクリームをモチーフにしたポーチや、夏祭りのおめんが新登場♪ 2024年7月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにやってくる。

新アイテムは「サンリオキャラクターズ アイスパッケージ風ミニポーチ」と「ハローキティ ミニチュアおめんコレクション」の2アイテム。「サンリオキャラクターズ アイスパッケージ風ミニポーチ」はコーンに入ったアイスクリームのパッケージのようなサンリオキャラクターズのポーチ。サンリオのキャラクターたちがアイスクリームになったイラストがプリントされててめちゃ可愛い!裏面にファスナーがついており、小物を収納することができ、立体型のフォルムがかわいく、カバンなどにつけて持ち歩くのも楽しいアイテムだ。「ハローキティ ミニチュアおめんコレクション」は90〜00年代を代表するハローキティデザインをイメージした6種がラインナップ。今年で50周年を迎えたハローキティをお祝いするデザインも。キーチェーンとゴムが付属しているので鍵やカバンにつけたり、お気に入りのドールやぬいぐるみにつけることができる。実際のおめんを忠実に再現しているのもポイント!ちょっとレトロな雰囲気を味わいつつ可愛さ溢れるサンリオキャラクターも満喫できるコレクション、集めて飾ったり、持ち物につけて持ち歩いたり、そのキュートさを存分に味わってみてね。(C) 2024 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L651184