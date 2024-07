FANTASTICS八木勇征、AKB48の握手会に参加していたことを告白！実際に握手したメンバーが明らかに

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■篠田麻里子『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』でAKB48を振り返る。「(選抜総選挙は)精神的にきつい…」

7月23日に放送される、FANTASTICSの冠番組『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』(日本テレビ系)の第4回に、篠田麻里子がゲスト出演する。

『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』は、FANTASTICSが本人役で登場し、ちょっと懐かしいカルチャーについて各界のレジェンドから直接指導を受けるシチュエーションコメディシリーズの第4弾。

国民的アイドルAKB48の元メンバーとして知られる篠田だが、実はオーディションに落選していた!? そんな意外なオーディション秘話や、劇場でビラ配りやチケット販売を経験していた下積み時代についてトーク。

花やしき(※東京・浅草にある遊園地)を貸し切って行われた一風変わったイベントの内容にFANTASTICSメンバーが驚愕する場面も。篠田が「精神的にきつい…」と振り返る『AKB48選抜総選挙』の知られざる裏側を明かすシーンも見どころだ。

AKB48の握手会の話題では、八木勇征が「行ったことあります!」と中学生の頃に握手会に参加していたことを告白。篠田が「すごい! ありがとうございます」と喜ぶが、実際に八木が握手したメンバーとは!? さらに、篠田がFANTASTICSに「ファンの心をがっちり掴む握手会のテクニック」を伝授。「キュンとしました!」と篠田をメロメロにさせたメンバーは誰だ!?

■FANTASTIC 6『BACK TO THE MEMORIES PART4』チケット先行抽選予約受付中

FANTASTIC 6(澤本夏輝・瀬口黎弥・堀 夏喜・木村慧人・八木勇征・中島颯太)が懐かしい名曲の数々を披露するライブステージ『BACK TO THE MEMORIES PART4』がシリーズ最多となる全国6都市で上演決定。現在、チケットの先行抽選予約受付中。詳細は『BACK TO THE MEMORIES PART4』公式サイトをチェックしよう。

番組情報

日本テレビ『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』

07/23(火)25:09~25:29 ※第4回

※毎週火曜 24:59~25:29

※ネットワーク局:テレビ信州、中京テレビ、福島中央テレビ、福岡放送、読売テレビ(放送日時の詳細は公式サイトまで)

『FUN!FUN!FANTASTICS SEASON4』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/fff4/

FANTASTIC 6『BACK TO THE MEMORIES PART4』公式サイト

https://fantastage.com/

FANTASTICS from EXILE TRIBE OFFICIAL SITE

https://m.tribe-m.jp/Artist/index/168