韓国の13人組ボーイズグループ・SEVENTEENが4月27・28日に自身初となるソウルワールドカップ競技場で開催した『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW’ AGAIN TO SEOUL』公演が、コンサート映画『SEVENTEEN TOUR ‘FOLLOW' AGAIN TO CINEMAS』となって、8月23日より2D/ScreenX、8月30日より4DX/ULTRA 4DXで劇場公開されることが決定した。

初めてソウルワールドカップ競技場のステージに立った13人は、新曲「MAESTRO」を初パフォーマンス。さらに、VOCAL TEAM(JEONGHAN、JOSHUA、WOOZI、DK、SEUNGKWAN)が「Cheers to youth」を、HIPHOP TEAM(S.COUPS、WONWOO、MINGYU、VERNON)が「LALALI」を、PERFORMANCE TEAM(JUN、HOSHI、THE 8、DINO)が「Spell」を初披露するなどした熱狂のステージを映画化。さまざまなアングルからシネマティックカメラをフル稼働させた。9年間の功績を証明するかのように、スタジアムを埋め尽くした観客と熱く交わし合った興奮が蘇るコンサート映画は、通常版に加え、ScreenX、4DX、ULTRA 4DXでも上映される。メインビジュアルとライブ写真4点も解禁となった。メインビジュアルには、メンバーがソウルワールドカップ競技場に立ち、背後のモニターに映る燃え盛るような赤が会場の熱量を切り取ったようなカットが採用された。さらに、メンバー13人がステージ上で輝く瞬間をとらえたカットに加え、VOCAL TEAM、HIPHOP TEAM、PERFORMANCE TEAMのユニットごとのパフォーマンスの写真も公開された。