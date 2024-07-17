本日の予定【発言・イベント】
本日の予定【発言・イベント】
18:00 英5年債入札
18:30 ドイツ30年債入札
22:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済について講演（質疑応答あり）
22:35 ウォラーFRB理事、カンザスシティ連銀主催イベントで経済見通しについて講演（質疑応答あり）
23:30 米週間原油在庫統計
18日3:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
中国共産党第20期中央委員会第3回総会（3中総会、18日まで）
米共和党全国大会（激戦州ウィスコンシン州ミルウォーキー、18日まで）
米主要企業決算
J＆J、アルコア
※予定は変更することがあります
18:00 英5年債入札
18:30 ドイツ30年債入札
22:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、米経済について講演（質疑応答あり）
22:35 ウォラーFRB理事、カンザスシティ連銀主催イベントで経済見通しについて講演（質疑応答あり）
23:30 米週間原油在庫統計
18日3:00 米地区連銀経済報告（ベージュブック）
中国共産党第20期中央委員会第3回総会（3中総会、18日まで）
米共和党全国大会（激戦州ウィスコンシン州ミルウォーキー、18日まで）
米主要企業決算
J＆J、アルコア
※予定は変更することがあります