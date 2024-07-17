シャープ「4T-C50FN2」が2週連続1位 今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10 2024/7/17
「BCNランキング」2024年7月1日から7日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
2位 BRAVIA
KJ-65X75WL（ソニー）
3位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
4位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
5位 REGZA
55M550M（55M550M）
6位 50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）
7位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
8位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
9位 AQUOS 4K
4T-C55FN2（シャープ）
10位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）
2位 BRAVIA
KJ-65X75WL（ソニー）
3位 AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）
4位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
5位 REGZA
55M550M（55M550M）
50E6K（Hisense）
7位 VIERA
TH-55MZ1800（パナソニック）
8位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
9位 AQUOS 4K
4T-C55FN2（シャープ）
10位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。