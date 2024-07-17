日経225先物テクニカルポイント（17日夜間取引終了時点）
17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比260円高の4万1500円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
43689.23円 ボリンジャーバンド3σ
42431.89円 ボリンジャーバンド2σ
41644.00円 5日移動平均
41500.00円 17日夜間取引終値
41490.00円 一目均衡表・転換線
41174.54円 ボリンジャーバンド1σ
40205.00円 一目均衡表・基準線
39917.20円 25日移動平均
39111.47円 75日移動平均
38740.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38659.86円 ボリンジャーバンド-1σ
38507.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37402.51円 ボリンジャーバンド2σ
36418.55円 200日移動平均
36145.17円 ボリンジャーバンド3σ
260.04円 16日日経平均株価現物終値
株探ニュース
43689.23円 ボリンジャーバンド3σ
42431.89円 ボリンジャーバンド2σ
41644.00円 5日移動平均
41500.00円 17日夜間取引終値
41490.00円 一目均衡表・転換線
41174.54円 ボリンジャーバンド1σ
40205.00円 一目均衡表・基準線
39917.20円 25日移動平均
39111.47円 75日移動平均
38740.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38659.86円 ボリンジャーバンド-1σ
38507.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37402.51円 ボリンジャーバンド2σ
36418.55円 200日移動平均
36145.17円 ボリンジャーバンド3σ
260.04円 16日日経平均株価現物終値
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