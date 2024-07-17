　17日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比260円高の4万1500円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

43689.23円　　ボリンジャーバンド3σ
42431.89円　　ボリンジャーバンド2σ
41644.00円　　5日移動平均
41500.00円　　17日夜間取引終値
41490.00円　　一目均衡表・転換線
41174.54円　　ボリンジャーバンド1σ
40205.00円　　一目均衡表・基準線
39917.20円　　25日移動平均
39111.47円　　75日移動平均
38740.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38659.86円　　ボリンジャーバンド-1σ
38507.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
37402.51円　　ボリンジャーバンド2σ
36418.55円　　200日移動平均
36145.17円　　ボリンジャーバンド3σ
260.04円　　16日日経平均株価現物終値


株探ニュース