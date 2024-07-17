ÂçÃ«æÆÊ¿¡¡¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ï¡Ö·ëº§¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¯Êâ¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢Âè94²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤òÁ°¤Ë¥Æ¥¥µ¥¹½£¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó»ÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥·¥ç¡¼¡×¤Ë4Ç¯Ï¢Â³¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Ë¤ÏMLB¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÎÃæ·Ñ¤Ë»²²Ã¡£¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¯¡£·ëº§¤·¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¯Êâ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î´é¤¬Î¢ÃÏ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡ËBOSS¤Ç¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤«¤é°ÜÀÒ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î°õ¾Ý¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È¤Ï°ã¤¦¥Õ¥¡¥óÁØ¡£Ìîµå¤ËÂÐ¤·¤ÆÇ®¤¬¤¢¤ë¡£¤¤¤¤»É·ã¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤«¤é¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¡¢¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤È¤È¤â¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤ÇÅÐ¾ì¡£Î¢ÃÏ¤Ë¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¡×¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÃã¿§¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤òÃå¤³¤Ê¤·¡¢Çò¤Î¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£¿¿Èþ»ÒÉ×¿Í¤Ï½ãÇò¤Î¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥É¥ì¥¹¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÈÃÌ¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é100¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Î¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£
¡¡Âç´¿À¼¤âÊ¨¤µ¯¤³¤ëÃæ¡¢ÂçÃ«¤¬¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë°ìËë¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ï¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Î°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÈÎ¢ÃÏ¡É¤Î¤ß¤Î»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ÎËÜµòÃÏ¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¤Î¥°¥í¡¼¥Ö¥é¥¤¥Õ¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¡Ö2ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ëÍ½Äê¡£