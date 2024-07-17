²ÆÌÚ¥Þ¥ê¡Ê72¡Ë¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤ÎÃÏ²¼Å´¤ÇÉ×¤ÈºÂ¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ³¨¤Ë¤Ê¤ë¤ªÆó¿Í¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë
¡¡½÷Í¥¤Î²ÆÌÚ¥Þ¥ê¡Ê72¡Ë¤¬¡¢É×¤Ç¥Ñ¡¼¥«¥Ã¥·¥ç¥Ë¥¹¥È·ó²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ÎÀÆÆ£¥Î¥ô¡Ê73¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²ÆÌÚ¥Þ¥ê¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¡ÊÊÌ¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡2¿Í¤Ï¡¢2007Ç¯¤«¤é·Á¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¡È¥Õ¥é¥ó¥¹º§¡É¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2011Ç¯5·î¡¢º§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2021Ç¯5·î¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¤Ï¡¢·ëº§10¼þÇ¯¤Ë¼°¤ò¤¢¤²¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢ÏÂÁõ»Ñ¤ÎÉ×ÉØ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¡ÖÈþ¤·¤¤¤ª¤Õ¤¿¤ê¡£Æ´¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤·¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢ÉñÂæ¡ÖÀé¤ÈÀé¿Ò¤Î¿À±£¤·¡×¤Î¥í¥ó¥É¥ó¸ø±é¤Î¤¿¤á¥¤¥®¥ê¥¹¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤¤¤ë²ÆÌÚ¡£2024Ç¯7·î15Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃÏ²¼Å´¥Ç¥Ó¥å¡¼¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢É×¤ÈºÂ¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¹¥Æ¥¤ÊÊý¡¢½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¤â¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ³¨¤Ë¤Ê¤ë¤ªÆó¿Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë