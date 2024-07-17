¤¤¤¯¤ß¡¢ÁÖ¤ä¤«¤µÁ´³«¤Î³¤¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÁ´¤Æ¤¬âÁ¤·¤¤¡ª¡×
¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¤¤¯¤ß¤¬15Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë³¤¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È2ÅÀ¡Û¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¤¤¯¤ß¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È
Æ±¿Í¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¤¤¯¤ß¡£¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë´°àú¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤¯¤ß¤Ï15Æü¡¢¡Ö³¤¤ÎÆü¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£À¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÀÄ¶õ&¥Ó¡¼¥Á¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¡¢¤¿¤ï¤ï¥Ð¥¹¥È¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï1.1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¯¤Û¤«¡¢¡Ö³¤¤ÎÆü¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤¯¤ß¤µ¤ó¤Ï·Ê¿§¤¬²â¤à¤Û¤É¤â¤Ã¤ÈåºÎï¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê³¤¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬âÁ¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÈ©ÌÌÀÑ¤¬¹¤¹¤®¤ëŽ¥Ž¥Ž¥¤¤¤¯¤ß¡¢¸Â³¦¤¹¤®¤ëÇ¨¤ìÉ³¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È2ÅÀ¡Û¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤¤¤¯¤ß¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È
Æ±¿Í¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈ¯É½¤¹¤ë¤¿¤Ó¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¡¢¥³¥¹¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤Î¤¤¤¯¤ß¡£¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë´°àú¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤¯¤ß¤Ï15Æü¡¢¡Ö³¤¤ÎÆü¡×¤ÈX¤ò¹¹¿·¡£À¡¤ßÀÚ¤Ã¤¿ÀÄ¶õ&¥Ó¡¼¥Á¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤·¤¿¡¢¤¿¤ï¤ï¥Ð¥¹¥È¤Î¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï1.1Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¤¤¤¤¤Í¤¬¤Ä¤¯¤Û¤«¡¢¡Ö³¤¤ÎÆü¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤¯¤ß¤µ¤ó¤Ï·Ê¿§¤¬²â¤à¤Û¤É¤â¤Ã¤ÈåºÎï¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Ê³¤¤ÎÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁ´¤Æ¤¬âÁ¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡ÛÈ©ÌÌÀÑ¤¬¹¤¹¤®¤ëŽ¥Ž¥Ž¥¤¤¤¯¤ß¡¢¸Â³¦¤¹¤®¤ëÇ¨¤ìÉ³¥Ó¥¥Ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤¹¡×