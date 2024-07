【タリーズコーヒー】ハリポタのバースデーグッズ可愛すぎだろ。これは映画の世界観にひたれる...。【一部店舗限定】

タリーズコーヒーは、7月31日のハリー・ポッターの誕生日にあわせて、2024年7月17日から映画「ハリー・ポッターと賢者の石」の中でハグリッドがハリーへ贈った「HAPPEE BIRTHDAE ケーキ」をモチーフにした3種類のグッズを発売します。

数量限定で可愛いグッズが登場!

今回のハリーのバースデーケーキをイメージしたアイテムは数量限定で登場します。なお、限定グッズは一部店舗と公式楽天市場店にて発売されます。

ハリー・ポッター バースデーマグ

ころんとした丸いフォルムが可愛いマグカップは、コーヒータイムを鮮やかに彩ってくれます。価格は2530円です。

ハリー・ポッター バースデーコースター

ハリーのバースデーケーキがそのまま小さくなったようなラバーコースターは、バースデーマグとのセット使いがおすすめです。価格は950円になります。

ハリー・ポッター バースデーエコバッグ

ハリーの誕生日をお祝いする華やかなデザインが特徴のポーチ付きエコバッグです。カラビナが付いており、ポーチに入れて持ち運べます。価格は2590円です。

そして、バースデーステッカー プレゼントキャンペーンも7月17日から開催します。一部店舗と公式楽天市場店でコラボ商品を購入すると、1枚プレゼントされるためゲットしてみてください。ステッカーは無くなり次第終了となります。

※価格はすべて税込

※画像は公式サイトより

All characters and elements (C) & Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) JKR. (s24)