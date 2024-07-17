¤¹¤·Å¹5ÂåÌÜ¡¢10Ç¯Á°¤Ë¶¯´¯Ì¤¿ëÍÆµ¿¡¡5·î¤ËÊÌ»ö·ï¡¢DNA·¿°ìÃ×
¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¤ÎÏ©¾å¤Ç2014Ç¯¡¢½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»ëÄ£¤Ï16Æü¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤Î»³åÑ½¨¾´ÍÆµ¿¼Ô¡Ê38¡Ë=Ãæ±û¶èÆüËÜ¶¶³Â³ÌÄ®1ÃúÌÜ=¤ò¶¯´¯¡Ê¤´¤¦¤«¤ó¡ËÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇºÆÂáÊá¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀ¸ò¤¹¤ëÌÜÅª¤ÇÌµÍý¤ä¤ê¤ä¤í¤¦¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³åÑÍÆµ¿¼Ô¤ÏÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶¤Î¤¹¤·Å¹¡ÖÅÔ¼÷»Ê¡×¤Î5ÂåÌÜÅ¹¼ç¡£
¢£Ï©¾å¤Ç¡Ö°û¤ß¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡µ×¾¾½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï14Ç¯6·î27Æü¸áÁ°0¡Á2»þ¤´¤í¡¢Ãæ±û¶è¤ÎÏ©¾å¤ÇÄÌ¹ÔÃæ¤Î30Âå½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£ÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤½÷À¤Ë¡Ö°û¤ß¹Ô¤«¤Ê¤¤¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢ÃÇ¤é¤ì¤¿Ä¾¸å¤Ë»ö·ï¤ËµÚ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡»³åÑÍÆµ¿¼Ô¤Ïº£Ç¯5·î¤ËÄÌ¹ÔÃæ¤ÎÊÌ¤Î½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢6·î¤ËÉÔÆ±°ÕÀ¸òÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¢µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎºÝ¤Ë¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿DNA·¿¤È14Ç¯¤Î»ö·ï¤Î°äÎ±Êª¤¬°ìÃ×¤·¡¢10Ç¯¤´¤·¤ÎÂáÊá¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÊÄ¹ºÊ¾¼ÌÀ¡Ë