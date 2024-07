Í¥Î¤ÅÐ¾ì¡ªÆüËÜ»ùÆ¸ÍÜ¸î»ÜÀßºâÃÄ¡Ø¤â¤Ã¤Á¡Á¥Õ¥§¥¹2024¡Ù

一般財団法人 日本児童養護施設財団は、READYFORにて、2025年2月6日開催のチャリティーイベント『もっち〜フェス2024』のためのクラウドファンディングを開始しました。

一般財団法人 日本児童養護施設財団『もっち〜フェス2024』

開催日 : 2025年2月6日(木)

時間 : 18:00〜20:30を予定 (150分)

場所 : LINE CUBE SHIBUYA (渋谷公会堂)

主催 : 一般財団法人 日本児童養護施設財団

一般財団法人 日本児童養護施設財団は、READYFORにて、2025年2月6日開催のチャリティーイベント『もっち〜フェス2024』のためのクラウドファンディングを開始。

150万円を目標に、本日2024年7月16日(火)から8月30日(金)まで支援を募ります。

クラウドファンディングのページはこちらです

https://readyfor.jp/projects/mocchifes2024

■クラウドファンディングプロジェクト概要

・タイトル「子どもたちが希望を持てる社会に!みんなでもっち〜フェスを開催したい」

・URL :

https://readyfor.jp/projects/mocchifes2024

・目標金額: 150万円

・募集期間: 2024年7月16日(火)〜8月30日(金)23時 45日間

・資金使途: イベントの開催費用・児童養護施設支援のための寄付

(進学のための奨学金、就職のための支援など)

・形式:通常型/All or Nothing形式

※All or Nothing形式は、期間内に集まった支援総額が目標金額に到達した場合にのみ、実行者が支援金を受け取れる仕組みです。

・リターン:3,000円〜100,000円まで計18コース。

「子どもたちの未来応援サポーター 指定席付き(B席)コース」「遠くにいても!子どもたちの未来応援サポーター 指定席不要コース」「企業スポンサープラン 指定席付き(VIP席)コース」など

■もっち〜フェスとは

全国610ヶ所の児童養護施設で暮らす子どもたちへの理解を深め、これからの日本を担っていく子どもたちを、まずは私たち大人が支えるきっかけを創るためのチャリティーイベントです。

このイベントには現場職員や施設で育った当事者、そして自身で寄付活動を行っている芸能人の方も参加します。

■前回出演者<出演者情報(順不同)>

・miwa (シンガーソングライター)

・優里 (シンガーソングライター)

・奥華子 (シンガーソングライター)

・はなわ (お笑い芸人)

・河井ゆずる (お笑い芸人)

・岩崎ひろみ (女優)

・川澄奈穂美 (プロサッカー選手)

・神庭ひろみ (施設卒園児)

・nanaha (ピアニスト)

・窪田真佑子 (ヴァイオリニスト)

■もっち〜フェス2024内容

・全国児童養護施設協議会会長から「こどもたちと児童養護の現場について」

・「想いを繋ぐ」主演者からのメッセージ

・児童養護施設のリアルを描いた新作映像「アタッチメント」の放映

・児童養護施設で暮らす子どもたちの発表「子どもたちの魅力を伝えたい」

・「ボランティアサポート基金」児童養護施設を支えるボランティア団体の紹介と表彰

・ボランティア・支援団体のブース「身近な支援・繋がる支援」

・子どもたちを支えるアーティストによる「スペシャルライブ」

(順不同)

※内容は予告なく追加・変更になる場合もあります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 優里登場!日本児童養護施設財団『もっち〜フェス2024』 appeared first on Dtimes.