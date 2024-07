Ææ²ò¤­¤·¤Ê¤¬¤é´Ñ¸÷¤â¡ª¶¦ÎÏKASUKABE¡Ø¥¯¥ì¥è¥ó¤·¤ó¤Á¤ã¤ó ½ÕÆüÉô¤Ê¤¾¤¿¤Ó¡Ù

「一般社団法人 共力KASUKABE」は、春日部市内を謎解きながら観光もできる冊子『クレヨンしんちゃん 春日部なぞたび』を2024年8月1日(木)に発売します。

一般社団法人 共力KASUKABE『クレヨンしんちゃん 春日部なぞたび』

「一般社団法人 共力KASUKABE」は、春日部市内を謎解きながら観光もできる冊子『クレヨンしんちゃん 春日部なぞたび』を2024年8月1日(木)に発売☆

「なぞたび」とは、地図を手がかりに街の様々なスポットを巡り、ヒントを探して謎を解き進める謎解きゲームです。

本書「クレヨンしんちゃん 春日部なぞたび」はインバイトジャパンの制作協力を受け、日本語と合わせて英語表記もあり、春日部市近郊の方を含めた日本国内の方はもちろん、世界各国の皆様も楽しめるコンテンツです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 謎解きしながら観光も!共力KASUKABE『クレヨンしんちゃん 春日部なぞたび』 appeared first on Dtimes.