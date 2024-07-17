58ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤ò»¦³²¤·¤¿31ºÐ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡ÖÊì¤Îµö¤·¡×¤òµá¤á¤¿¥ï¥±
Êì¤«¤éÌ¼¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¸·¤·¤¹¤®¤ëµ¬ÈÏ¤Ï¼öÇû¤È¤Ê¤ê¡¢»þ¤ËÈá·à¤ò¾·¤¯¡£2018Ç¯¤Ë¤Ï¡¢°å³ØÉô¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¡¢9Ç¯´Ö¤â¤ÎÏ²¿ÍÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿Ì¼¤¬¡¢Êì¿Æ¤ò»¦³²¤¹¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¡£»ö·ï¤ÎÇØ¸å¤Ë¤Ï¡¢Êì¤Îµ¬ÈÏ¤ËÇû¤é¤ì¤¿Ì¼¤Î¶ìÇº¤È¡¢¡ÖÊì¤Ëµö¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¶¯Ç÷´ÑÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Êì¤¬Ì¼¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤É¤ì¤Û¤É¶¯¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤«¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÌ¼¤ÏÊì¤Î¼öÇû¤«¤éÆ¨¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£Êì¤ÈÌ¼¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿ºîÉÊÆÉ²ò¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡ØÌ¼¤¬Êì¤ò»¦¤¹¤Ë¤Ï¡©¡Ù¡Ê»°Âð¹áÈÁ¡¢PLANETS/ÂèÆó¼¡ÏÇÀ±³«È¯°Ñ°÷²ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏÊì¤¬¤æ¤ë¤µ¤Ê¤¤
Ì¼¤òÇû¤ë¤Î¤ÏÀ¤´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Êì
¡¡ÂÀºË¼£¤Î¾®Àâ¡Ø¿Í´Ö¼º³Ê¡Ù¤Ë¤³¤ó¤Ê°ìÀá¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÊÀ¤´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬¡¢¤æ¤ë¤µ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Ë
¡Ê¤½¤ó¤Ê»ö¤ò¤¹¤ë¤È¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ò¤É¤¤¤á¤Ë°©¤¦¤¾¡Ë
¡ÊÀ¤´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Ë
¡Ê¤¤¤Þ¤ËÀ¤´Ö¤«¤éÁò¤é¤ì¤ë¡Ë
¡ÊÀ¤´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Áò¤à¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¡Ë
ÂÀºË¼£¡Ø¿Í´Ö¼º³Ê¡Ù
¡Ø¿Í´Ö¼º³Ê¡Ù¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢¡ÖÀ¤´Ö¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤ÇÆ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¾¯¤·¤À¤±¡Ö¤ï¤¬¤Þ¤Þ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·»ä¤Ï¡¢¤³¤Î¾®Àâ¤òÆÉ¤à¤È¤¡¢¡ÖÌ¼¡×¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
¡ÖÌ¼¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¼þ°Ï¤Ë¼Âºß¤¹¤ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾®Àâ¤äÌ¡²è¤Î¤Ê¤«¤Ç¸«¤Æ¤¤¿¡¢Ìµ¿ô¤Î¡ÖÊì¤ÎÌ¼¡×¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÌ¼¡×¤¿¤Á¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÊì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ÏÀ¤´Ö¤¬¡¢¤æ¤ë¤µ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤½¤ó¤Ê»ö¤ò¤¹¤ë¤È¡¢À¤´Ö¤«¤é¤Ò¤É¤¤¤á¤Ë°©¤¦¤¾¡×¤È¡¢¼öÊ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¾§¤¨¤é¤ì¤ë¡£·ÐºÑÅª¤Ë¼«Î©¤·¤Æ¤â¡¢·ëº§¤·¤ÆÀ«¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Êì¤Î²ð¸î¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢·«¤êÊÖ¤·¡¢·«¤êÊÖ¤·¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼öÊ¸¤Ï¡¢¡ÖÊì¡×¤«¤é¡ÖÌ¼¡×¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡ÖÌ¼¡×¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÀ¤´Ö¡×¤È¤Ï¡½¡½¤Û¤«¤Ç¤â¤Ê¤¤¡ÖÊì¡×¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©
¡¡¤Ê¤¼Ì¼¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ì¤ÏÊì¤¬µö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ç¡¢¼«¤é¤òÇû¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤í¤¦¡©
¼¢²ì°å²ÊÂç³ØÀ¸Êì¿Æ»¦³²»ö·ï
Ì¼¤ÎÆ°µ¡¤Ï¡Ö¼öÇû¤«¤éÆ¨¤ì¤¿¤¤¡×
¡¡Êì¤È¤Î³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ë⼈¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡º£Ç¯5·î¤Ë¡¢¡ØÌ¼¤¬Êì¤ò»¦¤¹¤Ë¤Ï¡©¡Ù¤È¤¤¤¦½ñÀÒ¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¤È¡¢Â¿¤¯¤Î¡ÖÌ¼¡×¤¿¤Á¤«¤é¶¦´¶¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±½ñ¤Ï¡ÖÊì¤ÈÌ¼¡×¤ò¼çÂê¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆÉ¤ß²ò¤¯Ê¸·ÝÉ¾ÏÀ¤Ç¤¢¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç£±ºý¤À¤±¡¢¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡½¡½¸½¼Â¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿½ñÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2018Ç¯¡¢Åö»þ´Ç¸î³Ø²Ê¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿31ºÐ¤Î½÷»ÒÂçÀ¸¤¬¡¢Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿58ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤ò»¦³²¤·¤¿¡£°å³ØÉô¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÊì¤Ë¶¯Í×¤µ¤ì¡¢9Ç¯´Ö¤â¤ÎÏ²¿ÍÀ¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿·ë²Ì¡¢Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊì¿Æ¤ò¥á¥Ã¥¿»É¤·¤Ë¤·¤Æ»¦³²¤·¡¢¸ø±à¤Ë»àÂÎ¤ò°ä´þ¡£¾ïµ°¤ò°ï¤·¤¿¶µ°éµÔÂÔ¤¬¡¢¡Ö»Ò¤Ë¤è¤ë¿Æ¤Î»¦³²¡×¤È¤¤¤¦ºÇ°¤Î»öÂÖ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿¤³¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£
Â³¤¤Ï¤³¤Á¤é¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ø¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë