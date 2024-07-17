¤â¤Ï¤ä¥¢¥¤¥É¥ë!? ´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå»²Àï¤ÎÆüËÜ¿Í23ºÐÅê¼ê¤¬¸½ÃÏ¤ÇÂç¿Íµ¤¡¢µ¢¤êÆ»¤Ë¥Õ¥¡¥ó»¦Åþ¤Î»öÂÖ
¡ÖÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¡£»Å»öµ¢¤ê¤ËÂçÀª¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÇúÈ¯Åª¿Íµ¤¡É¤¬»Ç¤¨¤¿¡£ÅÍ»³¡Ê¥È¥¥¥µ¥ó¡Ë¥Ù¥¢¡¼¥º¤ÎÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¡¢ÇòÀî·ÃæÆ¡Ê¤·¤é¤«¤ï¡¦¤±¤¤¤·¤ç¤¦¡¿23¡Ë¤¬¤½¤Î¼ç¿Í¸ø¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û´Ú¹ñ½÷Í¥¤Î¡È¥ì¥®¥ó¥¹»Ïµå¼°¡É
7·î14Æü¤Î¥µ¥à¥¹¥ó¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥ºÀï½ªÎ»¸å¡¢»½¼¼¡Ê¥Á¥ã¥à¥·¥ë¡Ëµå¾ì¤ÎÃæ±û½ÐÆþ¸ý¤«¤éÃÏ²¼Å´¤ÎÁí¹ç±¿Æ°¾ì±Ø¤Ë¸þ¤«¤¦ÅÓÃæ¤ÎÆ»¤ÇÂçÀª¤Î¿Í¤¬»¦Åþ¤¹¤ë»öÂÖ¤¬µ¯¤¤¿¡£
¿Í¡¹¤Ï°ì¿Í¤ÎÁª¼ê¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤¬ÇòÀî¤À¡£
ÇòÀî¤Ï»äÉþ»Ñ¤Ç¡¢ÄÌÌõ¤Ê¤·¤Ç¼Ö¤Ë¤â¾è¤é¤º¡¢Êâ¤¤¤Æ°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ð¥ê¥±¡¼¥É¤Î³°¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ë½Ð¤¯¤ï¤·¤¿¡£
ÅÍ»³¥Õ¥¡¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥µ¥à¥¹¥ó¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¯¤ª¤ê¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇòÀî¤Î¼þ¤ê¤Ë¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ»¤¬¶¹¤¯¡¢¤½¤Î¾ì¤òÈ´¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤³¤È¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¼«¿È¤Ë»¦Åþ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ËÇòÀî¤Ï¾¯¤·¸ÍÏÇ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£Á°½êÂ°¤ÎSSG¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢Âà¶ÐÅÓÃæ¤ÎÆ°Àþ¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ÏÊ¬Î¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»½¼¼µå¾ì¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥µ¥¤¥ó¤ä¼Ì¿¿»£±Æ¤Ê¤É¡¢ÃúÇ«¤Ê¥Õ¥¡¥óÂÐ±þ¤ÏÂÕ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤êÁ´°÷¤Ë¤ä¤í¤¦¤«¤È¤¤¤¦Àª¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¿Í¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤¿¤á¡¢1»þ´ÖÄøÅÙ¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢¾õ¶·¤òÇÄ°®¤·¤¿µåÃÄ¤Î¥Õ¥í¥ó¥È¿¦°÷¤¬ÊÝ°ÂÍ×°÷¤È°ì½ï¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ÇòÀî¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¤·¤Æ°ÜÆ°¤µ¤»¤¿¡£°ÜÆ°¤¹¤ëÅÓÃæ¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Èà¤Î¿Íµ¤¤Ö¤ê¤ÏÀ¨¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡£
äþÍ¾¶ÊÀÞ¤ÎËö¡¢ÇòÀî¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯Âà¶Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤ÀÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÉ½¾ð¤Ç¡Ö¤Ï¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾Ð´é¤òÀä¤ä¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÇòÀî¤Ï´Ú¹ñ¥×¥íÌîµåKBO¥ê¡¼¥°»Ë¾å½é¤á¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿Áª¼ê¤À¡£
2001Ç¯6·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÇòÀî¤ÏÆÁÅç¸©½Ð¿È¤Î±¦ÏÓÅê¼ê¤Ç¡¢ÃÓÅÄ¹â¹»¤òÂ´¶È¤·¤Æ2020Ç¯¤«¤é»Í¹ñ¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°plus¤ÎÆÁÅç¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥ì¡¼¡£º£Ç¯5·î¤ËÂåÂØ³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤ÆSSG¥é¥ó¥À¡¼¥¹¤È6½µ´Ö¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢7·î½é½Ü¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤¿¡£
ÂåÂØ³°¹ñ¿ÍÁª¼êÀ©ÅÙ¤È¤Ï¡¢³ÆµåÃÄ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¬6½µ´Ö°Ê¾å¤Î¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤ÊÉé½ý¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Éüµ¢¤Þ¤Ç°ì»þÅª¤ËÅêÆþ¤Ç¤¤ëÂåÂØÁª¼ê¤òÁª¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤ÆSSGÂàÃÄ¸å¡¢7·î10Æü¤ËÅÍ»³¤ÈÁí³Û400Ëü±ß¤Ç¼«¿È2ÅÙÌÜ¤ÎÂåÂØ³°¹ñ¿ÍÁª¼ê·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£
¤Þ¤À23ºÐ¤È¼ã¤¤Ç¯Îð¤Ë¡¢°¦¤é¤·¤¤¥ë¥Ã¥¯¥¹¤â¿Íµ¤¤ÎÍýÍ³¤À¡£´Ú¹ñ¸ì¤Ç´Ú¹ñ¸ì¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡È¥«¥à¥¸¥ã¡É¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤âÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼ÂÎÏ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£150kmÂæ¤Î¹äÂ®µå¤òÅê¤²¡¢ÊÑ²½µå¤âÂ¿ºÌ¤Êµå¼ï¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
SSG¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÇòÀî¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆ°²è¤¬¹â¤¤ºÆÀ¸¿ô¤ò¸Ø¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢ÂàÃÄ¤ËºÝ¤·¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ï26Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÍ»³°ÜÀÒ¸å¤â¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÅÍ»³¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØBEARS TV¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÇòÀî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Æ°²è¤ÎºÆÀ¸¿ô¤¬¤Û¤«¤Î±ÇÁü¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇòÀîËÜ¿Í¤â¡¢¡Ö¸Ä¿ÍSNS¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤¬1Ëü¿Í°Ê¾åÁý¤¨¤¿¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¡£
»½¼¼µå¾ì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡£¾Ð¤¦¤È¤¤Ï¤Ê¤ª¤µ¤é¤À¡£¥Ü¡¼¥ë¤â¤è¤¯Åê¤²¤ë¡£¤À¤«¤é´ò¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢ÇòÀî¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö²Ä°¦¤¤¡×¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤Ç¤«¤Ä¤ÆÇòÀî¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬¤¤¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢Èà¤ÏÃ»´ü´Ö¤Î¤ß¥Á¡¼¥à¤ËºßÀÒ¤¹¤ëÁª¼ê¤À¡£
º¸¸ª¹Ã²¼¶Ú¤ÎÂ»½ý¤Ç¸Î¾ã¼Ô¥ê¥¹¥È¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¡¦¥ï¥Ç¥ë¡Ê30¡Ë¤¬²óÉü¼¡Âè¡¢ÇòÀî¤Ï¥Á¡¼¥à¤òµî¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¤¿¤À¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¡È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡É¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÎòÂå¶þ»Ø¤È¸À¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¡£