¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¡Ö£Î¡½£±¡×¡¢¡Ö£×£×£Å¡¡£Î£Ø£Ô¡×¤«¤é£²¿Í¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬»²Àï¡Ä£¸¡¦£´²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ç³«Ëë
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¦¥Î¥¢¤Ï£±£·Æü¤Þ¤Ç¤Ë¿¿²Æ¤ÎºÇ¶¯·èÄêÀï¡Ö£Î¡½£±¡¡£Ö£É£Ã£Ô£Ï£Ò£Ù¡¡£²£°£²£´¡×¤Î»²²ÃÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç£¶²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö£Î¡½£±¡×¡£ºòÇ¯¤ÏÄ¬ºê¹ë¤¬½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£³«ËëÀï¤Ï£¸·î£´Æü¤Ë²£ÉÍÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤¤¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë£³Ï¢Àï¡¢Àîºê¡¢¤¿¤ÞÌ¤Íè¡¢ÀçÂæ¡¢Ì¾¸Å²°¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï¡££¹·î£±Æü¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£±¶¥µ»¾ì¤ÇÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯£¸Ì¾¡¢£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯£¸Ì¾¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö£×£×£Å¡¡£Î£Ø£Ô¡×¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥°¥¹¤È¥¿¥Ó¥ª¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ä¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ê¥Ã¥°¥¹¤Ï¡¢£±£¹£¹£³Ç¯£³·î£µÆü¡¢ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¡¦¥·¥Æ¥£½Ð¿È¤Î£³£±ºÐ¡££²£°£±£¶Ç¯£±£²·î£±£´Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·£´Ç¯¸å¤Ë£×£×£Å¤È·ÀÌó¡£¿ÈÄ¹£²£°£´¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£±£²£²¥¥í¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¥Á¥ç¡¼¥¯¡¦¥Ü¥à¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ä¤Ï¡¢£±£¹£¹£·Ç¯£··î£²£·Æü¡¢ÊÆ¥³¥í¥é¥É½£¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Æ¥ó½Ð¿È¤Î£²£¶ºÐ¡£¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Î¥°¥ì¥³¥í¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³èÌö¤·¡Ö£²£°£²£°Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ¡×¤Ë¤â½Ð¾ì¡££²£°£²£²Ç¯¤Ë£×£×£Å¤È·ÀÌó¤·Æ±Ç¯£±£²·î£±Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÆÀ°Õµ»¤Ï¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Ç¿ÈÄ¹£±£¸£µ¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£¹£·¥¥í¡£
¡¡£Î¡½£±½Ð¾ìÁª¼ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢¡£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯
À¶µÜ³¤ÅÍ¡Ê£²Ç¯¤Ö¤ê£´²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡Ë
Ä¬ºê¹ë¡Ê£³Ç¯Ï¢Â³£µ²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡¿£²£°£²£³Ç¯Í¥¾¡¼Ô¡Ë
¥Þ¥µËÌµÜ¡Ê£¶Ç¯Ï¢Â³£¶²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡Ë
Âç´äÎÍÊ¿¡Ê¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¿½é½Ð¾ì¡Ë
¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥â¥ê¥¹¡Ê£³Ç¯Ï¢Â³£³²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡Ë
¥É¥é¥´¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ó¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë
¥ë¥¤¥¹¡¦¥Þ¥ó¥Æ¡Ê£Ä£Ò£Á£Ç£Ï£Î£Ç£Á£Ô£Å¡¿½é½Ð¾ì¡Ë
¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ö¥ê¥Ã¥°¥¹¡Ê£Î£Ø£Ô¡¿½é½Ð¾ì¡Ë
¡¡¢¡£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯
·ý²¦¡Ê£¶Ç¯Ï¢Â³£¶²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡Ë
À¬Ìð³Ø¡Ê£²Ç¯Ï¢Â³£´²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡Ë
º´¡¹ÌÚÍ«Î®²à¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë
°ðÂ¼°¦µ±¡Ê£²Ç¯Ï¢Â³£³²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡Ë
¥¤¥Û¡¦¥Ç¡¦¥É¥¯¥È¥ë¡¦¥ï¥°¥Ê¡¼£Ê£ò¡¥¡Ê£³Ç¯Ï¢Â³£´²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡Ë
¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¦¥¦¥ë¥Õ¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë
¥¿¥¤¥¿¥¹¡¦¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡Ê½é½Ð¾ì¡Ë
¥¿¥Ó¥ª¥ó¡¦¥Ï¥¤¥Ä¡Ê£Î£Ø£Ô¡¿½é½Ð¾ì¡Ë
¡¡Âç²ñ³µÍ×¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¢§½Ð¾ìÁª¼ê¤¬£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤«¤ì¡¢£Ç£È£ÃÁª¼ê¸¢¥ë¡¼¥ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢£³£°Ê¬£±ËÜ¾¡Éé¤Ç¸ø¼°Àï¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§¾¡¤Á¡¦ÉÔÀï¾¡¡Ä£²ÅÀ¡¡¡¡Éé¤±¡¦ÉÔÀïÇÔ¡Ä£°ÅÀ¡¡¡¡¤¢¤é¤æ¤ë°ú¤Ê¬¤±¡Ä£±ÅÀ
¡¡¢§£¸·î£´Æü¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤«¤é£¸·î£²£µÆü¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¹ñºÝ²ñµÄ¾ìÂç²ñ¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢£¹·î£±ÆüÂçºå¡¦¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£±¶¥µ»¾ìÂç²ñ¤Ë¤Æ£Á¥Ö¥í¥Ã¥¯¡¢£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î£±°ÌÁª¼ê¤Ë¤è¤ëÍ¥¾¡·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¢¨ºÇÂ¿ÆÀÅÀ¼Ô¤¬Ê£¿ô¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤Î¾¡ÇÔ¤ÇÍ¥¾¡Àï¿Ê½Ð¼Ô¤ò·èÄê¡£Ä¾ÀÜÂÐ·è¤¬°ú¤Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Í¥¾¡Àï¿Ê½Ð¼Ô·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¦¡£