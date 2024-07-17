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¡Ê¢¨1¡Ëhttps://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/kansen/corona_portal/info/monitoring.html¡¡
¡Ê¢¨2¡Ëhttps://moderna-epi-report.jp¡¡
¡Ê¢¨3¡Ëhttps://www.nikkei.com/article/DGXZQOCA0418E0U4A300C2000000/¡¡
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