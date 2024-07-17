¡Ú½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¡Û¥á¥¸¥ã¡¼½éÀ©ÇÆ¤Î¸Å¹¾ºÌ²Â¤¬À¤³¦¥é¥ó¥¯8°Ì¤ËÉâ¾å¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Þ¤ÀÊÖ¤»¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾¯¤·¾Ç¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ
¥á¥¸¥ã¡¼½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½÷»Ò¥´¥ë¥Õ¤Î¸Å¹¾ºÌ²ÂÁª¼ê¤¬¡¢15ÆüÉÕ¤ÎÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç½ç°Ì¤ò13¾å¤²¡¢ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×¤Î8°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¸¥ã¡¼£´Àï¤Ï¡¢¸Å¹¾ºÌ²ÂÁª¼ê¤¬¼ó°Ì¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£14ÈÖ¡¢15ÈÖ¡¢16ÈÖ¤È3¥Û¡¼¥ëÏ¢Â³¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤òÄÀ¤á¤ë¤È¡¢ºÇ½ª¥Û¡¼¥ë¤Ç2¥ª¥ó¤ËÀ®¸ù¡£ºÇ¸å¤Ï¥¤¡¼¥°¥ë¤ò·è¤á¥á¥¸¥ã¡¼½éÀ©ÇÆ¤ò¤Ä¤«¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
µ¢¹ñ¤·¤¿¸Å¹¾Áª¼ê¤Ï¡Ö¸åÈ¾¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò¤È¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¤³¤ì¤Ï¹¶¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤ËºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¸å¤Î¥Ñ¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤ÏÆþ¤ì¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤ÆÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Æþ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡Ö´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤ÎÂç²ñ¤Ç¼«Ê¬¤¬Í¥¾¡½ÐÍè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Í§¿ÍÃÎ¿Í¤«¤é¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡Ö200¤¯¤é¤¤¡£¤Þ¤ÀÊÖ¤»¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¾¯¤·¾Ç¤Ã¤Æ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤ì¤·¤¤ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡£