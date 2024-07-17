¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤ª¤¦¤«¡×¡½¡½¡Èµ®¸ø»Ò¡É¥¸¡¼¥¿¡¼¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¸ì¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿ ÁûÆ°¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤¿¶Ã°Û¤ÎÁ°È¾Àï¤ò¤É¤¦¸«¤¿¡©
ÂçÃ«¤ËÂÐ¤¹¤ë»ýÏÀ¤òÈäÏª¤·¤¿¥¸¡¼¥¿¡¼»á¡£(C)Getty Images
¡¡ÊÆµå³¦¤Î¡Èµ®¸ø»Ò¡É¤âÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤ÎÎº¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö7·î15Æü¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥ó¤Ç16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼Àï¤Ë¸þ¤±¤¿¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤¬¼Â»Ü¡£ÂçÃ«¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Îµ¼Ô¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼±¼Ô¤«¤éÇ®»ëÀþ¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤â¶ÄÅ·¡ª ¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¿¤Á¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÄÉ¤¦°ÛÍÍ¤Ê¸÷·Ê
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÎÂ¸ºß²ÁÃÍ¤Ë¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥Ç¥ì¥¯¡¦¥¸¡¼¥¿¡¼»á¤À¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î±ýÇ¯¤Î¼ç¾¤Ç¡¢2000Ç¯Âå¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ¤Ï¡¢ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ØFOX Sports¡Ù¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¥³¥ê¥ó¡¦¥«¥ï¡¼¥É»á¤«¤é¡¢¡ÖÈà¤Î¼þ¤ê¤Ç¤ÏÏÀÁè¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê»ö·ï¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´¤¯Æ°¤¸¤Ê¤¤¤Í¡×¤È¿¶¤é¤ì¡¢¡ÖÏÀÁè¤Ã¤Æ²¿¤Î¤³¤È¡×¤È¾Ð¤¤Èô¤Ð¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤ª¤¦¤«¡£Èà¤¬¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¾å¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ°Ê¾å¤Î¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤è¡£Åê¤²¤Æ¤Ï¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°µé¤Î³èÌö¤ò¤·¤Æ¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤âMVP¤ò³Í¤ë¤°¤é¤¤¤Î³èÌö¤ò¤¹¤ë¤«¤é¤Í¡£¤³¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÀ¨¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡£¤³¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÀº¿ÀÌÌ¤ÇÃ¯¤è¤ê¤â¥¿¥Õ¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¼ÙËâ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤âÆ°¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë»ä¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡»×¤¨¤Ð¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«ËëÁ°¸å¤«¤éÁûÆ°¤ÏÀä¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à»þÂå¤Ë±ï¤ò·ë¤Ó¡¢¡ÖÌÁÍ§¡×¤È¸À¤¨¤ë´Ø·¸À¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¿¿å¸¶°ìÊ¿ÍÆµ¿¼Ô¤¬°ãË¡ÅÒÇî¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ½ÌÀ¡£ÂçÃ«¤ÎµëÍ¿¸ýºÂ¤«¤é¤â1600Ëü¥É¥ë¡ÊÌó24²¯6000Ëü±ß¡Ë¤òÉÔÀµÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤ÆÀ¤´Ö¤ÇÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¤â¡¢ÂçÃ«¤ÏÁ°È¾Àï¤Ç¶Ã°ÛÅª¤Ê¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤¿¡£ÂÇ¼Ô¸ÂÄê¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÂÇÎ¨.316¡¢29ËÜÎÝÂÇ¡¢69ÂÇÅÀ¡¢23ÅðÎÝ¡¢OPS1.035¤ÈMVPµé¤Î³èÌö¤òÈäÏª¡£¤ªÃã¤Î´Ö¤òÊ¨¤«¤»Â³¤±¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÃ«¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¡Ö²¿¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¥¸¡¼¥¿¡¼»á¤Ï¡¢¡Ö»ä¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¡¢²¿¤«¤¢¤ì¤Ð°ìÅÙ¤À¤±È¯¸À¤·¤Æ¤¢¤È¤ÏÌÛ¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½¸Ãæ¤òÍð¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Í¡£Èà¤â¼þ°Ï¤¬Áû¤¬¤·¤«¤Ã¤¿»þ¤ËÆ±¤¸¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡£°ìÅÙ¤À¤±²ñ¸«¤ò³«¤¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ï¸ì¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÄ¹°ú¤«¤Ê¤¤¡£Èà¤¬À®¤¹¤³¤È¤Ë¤Ï²¿¤â¶Ã¤«¤Ê¤¤¤è¡×¤È¾Î»¿¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]